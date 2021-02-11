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У Миколаєві загинув воїн з Волині Володимир Зімич

У Миколаєві загинув воїн з Волині Володимир Зімич
В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у Миколаєві загинув Володимир Зімич, житель Зимнівської громади Володимир-Волинського району.

Про це повідомили на сайті Зимнівської громади.

Володимир Зімич загинув 18 березня 2022 року, але відомо про це стало нещодавно. Раніше військовослужбовця вважали зниклим безвісти.

Завтра, 02 квітня 2022 року, о 12:00 відбудеться прощальна панахида в Успенському соборі Зимнівського монастиря!

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого.

Герої не вмирають! Вони назавжди залишаються у наших серцях!

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Теги: Володимир Зімич, загибель, воїн, Миколаїв
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