У Миколаєві загинув воїн з Волині Володимир Зімич

Володимир Зімич, житель Зимнівської громади Володимир-Волинського району.



Про це повідомили на



Володимир Зімич загинув 18 березня 2022 року, але відомо про це стало нещодавно. Раніше військовослужбовця вважали зниклим безвісти.



Завтра, 02 квітня 2022 року, о 12:00 відбудеться прощальна панахида в Успенському соборі Зимнівського монастиря!



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого.



Герої не вмирають! Вони назавжди залишаються у наших серцях!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у Миколаєві загинув, житель Зимнівської громади Володимир-Волинського району.Про це повідомили на сайті Зимнівської громади.Володимир Зімич загинув 18 березня 2022 року, але відомо про це стало нещодавно. Раніше військовослужбовця вважали зниклим безвісти.Завтра, 02 квітня 2022 року, о 12:00 відбудеться прощальна панахида в Успенському соборі Зимнівського монастиря!висловлює співчуття рідним загиблого.Герої не вмирають! Вони назавжди залишаються у наших серцях!

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