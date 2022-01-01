Мав провести розвідку на заході Україні: у Львові затримали ще одного зрадника

Контррозвідка СБУ викрила агента ворожих спецслужб, який проводив розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області на офіційній сторінці у фейсбуці.Як встановило слідство, чоловік, який тривалий час проживав на тимчасово окупованій території був завербований спецслужбами агресора.Запроданець прибув на територію нашої держави із завданням провести розвідку на заході Україні.Спецпризначенці СБУ затримала агента у Львові наприкінці березня 2022 року та не допустила передачі важливої розвідінформації ворогу.Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.Операція із викриття протиправної діяльності проводилась контррозвідниками та слідчими СБУ Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.