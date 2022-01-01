Мав провести розвідку на заході Україні: у Львові затримали ще одного зрадника
Сьогодні, 17:24
Контррозвідка СБУ викрила агента ворожих спецслужб, який проводив розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.
Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області на офіційній сторінці у фейсбуці.
Як встановило слідство, чоловік, який тривалий час проживав на тимчасово окупованій території був завербований спецслужбами агресора.
Запроданець прибув на територію нашої держави із завданням провести розвідку на заході Україні.
Спецпризначенці СБУ затримала агента у Львові наприкінці березня 2022 року та не допустила передачі важливої розвідінформації ворогу.
Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Операція із викриття протиправної діяльності проводилась контррозвідниками та слідчими СБУ Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
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Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області на офіційній сторінці у фейсбуці.
Як встановило слідство, чоловік, який тривалий час проживав на тимчасово окупованій території був завербований спецслужбами агресора.
Запроданець прибув на територію нашої держави із завданням провести розвідку на заході Україні.
Спецпризначенці СБУ затримала агента у Львові наприкінці березня 2022 року та не допустила передачі важливої розвідінформації ворогу.
Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Операція із викриття протиправної діяльності проводилась контррозвідниками та слідчими СБУ Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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