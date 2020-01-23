Завтра, 2 квітня, Луцьк прощатиметься із двома Героями, полеглими у війні

Павла Хомика та 58-річного Віктора Коханюка.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.



Обоє Героїв загинули під час виконання бойових завдань на Миколаївщині.



Загиблих військовослужбовців поховають на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.



Вічна пам’ять та слава Героям!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 2 квітня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовців 22-річногота 58-річногоПро це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.Обоє Героїв загинули під час виконання бойових завдань на Миколаївщині.Загиблих військовослужбовців поховають на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.Вічна пам’ять та слава Героям!

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