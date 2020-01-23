Завтра, 2 квітня, Луцьк прощатиметься із двома Героями, полеглими у війні
Сьогодні, 17:06
У суботу, 2 квітня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовців 22-річного Павла Хомика та 58-річного Віктора Коханюка.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Обоє Героїв загинули під час виконання бойових завдань на Миколаївщині.
Загиблих військовослужбовців поховають на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.
Вічна пам’ять та слава Героям!
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Обоє Героїв загинули під час виконання бойових завдань на Миколаївщині.
Загиблих військовослужбовців поховають на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.
Вічна пам’ять та слава Героям!
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