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Завтра, 2 квітня, Луцьк прощатиметься із двома Героями, полеглими у війні

Завтра, 2 квітня, Луцьк прощатиметься із двома Героями, полеглими у війні
У суботу, 2 квітня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовців 22-річного Павла Хомика та 58-річного Віктора Коханюка.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.

Обоє Героїв загинули під час виконання бойових завдань на Миколаївщині.

Загиблих військовослужбовців поховають на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.

Вічна пам’ять та слава Героям!




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Теги: Павло Хомик, Віктор Коханюк, війна, загибель, похорон
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