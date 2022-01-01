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За період війни у Луцьку народилося 122 малюки

За період війни у Луцьку народилося 122 малюки
Від початку війни у Луцьку на світ зявилися 122 малюки.

Про це повідомляють у Луцькому клінічному пологовому будинку.

"Незважаючи на значну еміграцію та міграцію чарівної частини нашого населення, за період війни у Луцькому клінічному пологовому будинку вже народилося 122 малюки, юних бандерівців та бандерівок, патріотів, які будуть розбудовувати та зміцнювати Нашу Рідну Україну, 58 вимушених переселенців стало на облік у жіночу консультацію, 10 з яких уже народили", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк, пологовий
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