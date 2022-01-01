За період війни у Луцьку народилося 122 малюки





Про це повідомляють у



"Незважаючи на значну еміграцію та міграцію чарівної частини нашого населення, за період війни у Луцькому клінічному пологовому будинку вже народилося 122 малюки, юних бандерівців та бандерівок, патріотів, які будуть розбудовувати та зміцнювати Нашу Рідну Україну, 58 вимушених переселенців стало на облік у жіночу консультацію, 10 з яких уже народили", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку війни у Луцьку на світ зявилися 122 малюки.Про це повідомляють у Луцькому клінічному пологовому будинку "Незважаючи на значну еміграцію та міграцію чарівної частини нашого населення, за період війни у Луцькому клінічному пологовому будинку вже народилося 122 малюки, юних бандерівців та бандерівок, патріотів, які будуть розбудовувати та зміцнювати Нашу Рідну Україну, 58 вимушених переселенців стало на облік у жіночу консультацію, 10 з яких уже народили", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію