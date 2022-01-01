У війні з Росією загинув ще один волинянин Михайло Ліщина, який побував у найгарячіших точках АТО

Михайло Ліщина віддав своє життя за рідну державу.



Про це повідомляють у



Завтра, 2 квітня, відбудеться чин поховання загиблого воїна.



"Жалоба у громаді триває. Ми втрачаємо вірних синів України, справжніх патріотів, які мужньо боронять нашу землю. Городищенська громада глибоко сумує з приводу смерті Михайла Ліщини та висловлює щирі співчуття рідним і близьким.



Михайло завжди був і залишається патріотом своєї країни. Патріотизм у нього був не на словах, а на ділі. Саме так він і говорив: “Хто, як не ми?”. Він не міг сидіти, склавши руки, коли в країні війна. “Мій обов’язок: захищати Україну від ворогів!” – було життєвим кредом загиблого Героя", - зазначають у громаді.



Довідково. Ліщина Михайло Сергійович народився 12 листопада 1990 року. У 2008 році закінчив ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Шклинь. У 2008-2009 роках навчався у Волинському технікумі Національного університету харчових технологій, за спеціальністю електромеханік електронних обчислювальних машин.



У 2010 році був призваний до лав Збройних сил України, служив у Повітряному командуванні “Захід”/



У 2014 році був мобілізований до Збройних сил України, служив у 51-ій механізованій бригаді. Побував у найгарячіших точках АТО. 2015 року був демобілізований. Отримав нагороду “Учасник бойових дій”.



30 березня 2016 року підписав угоду на контрактну службу в Збройні сили України.



Війна 2022 року не залишила Михайла байдужим та змусила патріота України боронити свою рідну землю від окупанта.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна звістка про загибель Героя війни росії проти України надійшла у село Шклинь Другий. 31-річнийвіддав своє життя за рідну державу.Про це повідомляють у Городищенській громаді Завтра, 2 квітня, відбудеться чин поховання загиблого воїна."Жалоба у громаді триває. Ми втрачаємо вірних синів України, справжніх патріотів, які мужньо боронять нашу землю. Городищенська громада глибоко сумує з приводу смерті Михайла Ліщини та висловлює щирі співчуття рідним і близьким.Михайло завжди був і залишається патріотом своєї країни. Патріотизм у нього був не на словах, а на ділі. Саме так він і говорив: “Хто, як не ми?”. Він не міг сидіти, склавши руки, коли в країні війна. “Мій обов’язок: захищати Україну від ворогів!” – було життєвим кредом загиблого Героя", - зазначають у громаді.Ліщина Михайло Сергійович народився 12 листопада 1990 року. У 2008 році закінчив ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Шклинь. У 2008-2009 роках навчався у Волинському технікумі Національного університету харчових технологій, за спеціальністю електромеханік електронних обчислювальних машин.У 2010 році був призваний до лав Збройних сил України, служив у Повітряному командуванні “Захід”/У 2014 році був мобілізований до Збройних сил України, служив у 51-ій механізованій бригаді. Побував у найгарячіших точках АТО. 2015 року був демобілізований. Отримав нагороду “Учасник бойових дій”.30 березня 2016 року підписав угоду на контрактну службу в Збройні сили України.Війна 2022 року не залишила Михайла байдужим та змусила патріота України боронити свою рідну землю від окупанта.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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