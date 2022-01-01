На Рівненщині до 13 років в’язниці засудили агента ФСБ Росії





Про це Віталій Коваль.



Чоловік передавав ворогу таємну інформацію, збирав відомості військового характеру та намагався здійснити диверсію.



Попався під час виконання вказівок російських спецслужб.



"Попереджаю усіх, хто повівся на криваві гроші і працює на ворога. В цій дорозі – один кінець", - наголосив Віталій Коваль.



Згідно із ч. 3 статті 111 ККУ: "Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині засудили агента ФСБ Росії на 13 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.Про це повідомив голова Рівненської ОВАЧоловік передавав ворогу таємну інформацію, збирав відомості військового характеру та намагався здійснити диверсію.Попався під час виконання вказівок російських спецслужб."Попереджаю усіх, хто повівся на криваві гроші і працює на ворога. В цій дорозі – один кінець", - наголосив Віталій Коваль.Згідно із ч. 3 статті 111 ККУ: "Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання".

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