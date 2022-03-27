На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині

Коханюк Віктор Остапович загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату. 27.03.2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області загинув Коханюк Віктор Остапович, 09.03.1964 року народження", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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