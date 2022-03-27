 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині

На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
58-річний волинянин Коханюк Віктор Остапович загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату. 27.03.2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області загинув Коханюк Віктор Остапович, 09.03.1964 року народження", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Завтра, 2 квітня, Луцьк прощатиметься із двома Героями, полеглими у війні
Сьогодні, 17:06
Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ
Сьогодні, 16:35
За період війни у Луцьку народилося 122 малюки
Сьогодні, 16:02
У війні з Росією загинув ще один волинянин Михайло Ліщина, який побував у найгарячіших точках АТО
Сьогодні, 15:47
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За період війни у Луцьку народилося 122 малюки
Сьогодні, 16:02
У війні з Росією загинув ще один волинянин Михайло Ліщина, який побував у найгарячіших точках АТО
Сьогодні, 15:47
На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
Сьогодні, 15:25
На Рівненщині до 13 років в’язниці засудили агента ФСБ Росії
Сьогодні, 15:11
Вийшов з дачного масиву та не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина
Сьогодні, 14:57
Схожі новини
У війні з Росією загинув ще один волинянин Михайло Ліщина, який побував у найгарячіших точках АТО У війні з Росією загинув ще один волинянин Михайло Ліщина, який побував у найгарячіших точках АТО
Сьогодні, 15:47
На Волині вилучили перші автомобілі п'яних водіїв на потреби ЗСУ На Волині вилучили перші автомобілі п'яних водіїв на потреби ЗСУ
27 березень, 11:17
Студенти і викладачі виготовляють ліки для військових Студенти і викладачі виготовляють ліки для військових
27 березень, 09:27
Ситуація на кордоні спокійна, – військова адміністрація про межу з Білоруссю на Волині Ситуація на кордоні спокійна, – військова адміністрація про межу з Білоруссю на Волині
21 березень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра, 2 квітня, Луцьк прощатиметься із двома Героями, полеглими у війні
Сьогодні, 17:06
 0
Міноборони про пожежі в російському Бєлгороді: Україна не несе відповідальність за всі катастрофи РФ
Сьогодні, 16:35
 0
За період війни у Луцьку народилося 122 малюки
Сьогодні, 16:02
 0
У війні з Росією загинув ще один волинянин Михайло Ліщина, який побував у найгарячіших точках АТО
Сьогодні, 15:47
 0
На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8