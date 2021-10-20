Вийшов з дачного масиву та не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина

Вийшов з дачного масиву та не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина
Сили та засоби поліції й громадськості спрямовані на якнайшвидше встановлення місцезнаходження ковельчанина Михайла Микитюка. Усього до пошуків залучено понад 50 осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Правоохоронці та небайдужі громадяни прочісують територію дачного масиву «Дружба» та об’їзну трасу. Окрім того, для пошуків використовують сучасний квадрокоптер.

Нагадаємо, чоловік опівночі 28 березня вийшов з помешкання й донині не повернувся, на зв’язок він не виходить.
Вийшов з дачного масиву та не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина

Був одягнений у темно-синю куртку з капюшоном, сірі спортивні штани, кросівки. При собі мав спортивний велосипед червоного кольору.
Вийшов з дачного масиву та не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просимо повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, 0953024445, 0500154272 або «102».
Вийшов з дачного масиву та не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина

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Теги: Волинь, Ковель, розшук
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