Вийшов з дачного масиву та не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина

Михайла Микитюка. Усього до пошуків залучено понад 50 осіб.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Правоохоронці та небайдужі громадяни прочісують територію дачного масиву «Дружба» та об’їзну трасу. Окрім того, для пошуків використовують сучасний квадрокоптер.



Нагадаємо, чоловік опівночі 28 березня



Був одягнений у темно-синю куртку з капюшоном, сірі спортивні штани, кросівки. При собі мав спортивний велосипед червоного кольору.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просимо повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, 0953024445, 0500154272 або «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили та засоби поліції й громадськості спрямовані на якнайшвидше встановлення місцезнаходження ковельчанина. Усього до пошуків залучено понад 50 осіб.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Правоохоронці та небайдужі громадяни прочісують територію дачного масиву «Дружба» та об’їзну трасу. Окрім того, для пошуків використовують сучасний квадрокоптер.Нагадаємо, чоловік опівночі 28 березня вийшов з помешкання й донині не повернувся , на зв’язок він не виходить.Був одягнений у темно-синю куртку з капюшоном, сірі спортивні штани, кросівки. При собі мав спортивний велосипед червоного кольору.Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, просимо повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, 0953024445, 0500154272 або «102».

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