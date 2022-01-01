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ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами, - Генштаб. ПЕРЕЛІК

ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами, - Генштаб. ПЕРЕЛІК
Українські війська відновили контроль над 28 населеними пунктами на Поліському та Сіверському напрямках.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"Підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна.

Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка", - повідомили в Генштабі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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