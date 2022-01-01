На Волині попрощались із двома загиблими героями у російсько-українській війні
Сьогодні, 14:03
На Волині попрощались із двома загиблими воїнами: Віталієм Аршуліком та Миколою Корнійчуком.
Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії Православної Церкви України.
Загиблого Віталія Аршуліка відспівали 27 березня у храмі Воскресіння Господнього, що в Звірові. Поховали бійця на кладовищі його рідного села Новокотів.
46-річний солдат, який був рядовим гранатометником механізованого батальйону, загинув 21 березня від обстрілу російських агресорів під час виконання бойового завдання в районі селища Первомайське Миколаївської області.
Чин похорону воїна Миколи Корнійчука відбувся на подвір’ї батьківської хати в с. Ботин Підгайцівської територіальної громади 31 березня. Проживав разом із мамою та братом. Був старшим солдатом кулеметного взводу механізованого батальйону. Похоронили бійця на кладовищі с. Романів, де він народився 1998 р.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв.
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Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії Православної Церкви України.
Загиблого Віталія Аршуліка відспівали 27 березня у храмі Воскресіння Господнього, що в Звірові. Поховали бійця на кладовищі його рідного села Новокотів.
46-річний солдат, який був рядовим гранатометником механізованого батальйону, загинув 21 березня від обстрілу російських агресорів під час виконання бойового завдання в районі селища Первомайське Миколаївської області.
Чин похорону воїна Миколи Корнійчука відбувся на подвір’ї батьківської хати в с. Ботин Підгайцівської територіальної громади 31 березня. Проживав разом із мамою та братом. Був старшим солдатом кулеметного взводу механізованого батальйону. Похоронили бійця на кладовищі с. Романів, де він народився 1998 р.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв.
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