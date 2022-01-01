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Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів

Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів
Окупаційні війська росіян у війні проти України намагаються використовувати важкі вогнеметні системи.

Про це повідомляють на сторінці 14 ОМБр у Фейсбуці.

Їхні ТОС-1 «Буратіно» та його вдосконалена версія ТОС-1А «Солнцепек» здатні завдати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню.

"Та росія і поняття людськості та гуманізму взаєпопов'язані десь так само, як морська свинка і море. Жорстока і цинічна бензоколонка, яка уявила себе державою, не розуміє нічого, окрім мови сили. І отримує те, на що заслуговує!

Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить! Вона "захлинулася власною стружкою" і не завдасть шкоди українцям. Князівські воїни про це подбали!"- йдеться в повідомленні.
Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів
Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів
Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів

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Теги: Росія, Україна, війна
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