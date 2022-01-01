Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів





Про це повідомляють на сторінці



Їхні ТОС-1 «Буратіно» та його вдосконалена версія ТОС-1А «Солнцепек» здатні завдати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню.



"Та росія і поняття людськості та гуманізму взаєпопов'язані десь так само, як морська свинка і море. Жорстока і цинічна бензоколонка, яка уявила себе державою, не розуміє нічого, окрім мови сили. І отримує те, на що заслуговує!



Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить! Вона "захлинулася власною стружкою" і не завдасть шкоди українцям. Князівські воїни про це подбали!"- йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупаційні війська росіян у війні проти України намагаються використовувати важкі вогнеметні системи.Про це повідомляють на сторінці 14 ОМБр у Фейсбуці.Їхні ТОС-1 «Буратіно» та його вдосконалена версія ТОС-1А «Солнцепек» здатні завдати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню."Та росія і поняття людськості та гуманізму взаєпопов'язані десь так само, як морська свинка і море. Жорстока і цинічна бензоколонка, яка уявила себе державою, не розуміє нічого, окрім мови сили. І отримує те, на що заслуговує!Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить! Вона "захлинулася власною стружкою" і не завдасть шкоди українцям. Князівські воїни про це подбали!"- йдеться в повідомленні.

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