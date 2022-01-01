Окупанти використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки, – ГУР
Сьогодні, 13:08
Російські військові викрадають українських дітей та використовують їх як живий щит при переміщені своїх колон техніки.
Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони в Facebook.
За повідомленням мешканців села Новий Биків (Чернігівщина), солдати взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Таким чином вони "страхують" колони з технікою.
"Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Випадки використання дітей у якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", – повідомили в ГУР.
Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів.
Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.
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Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони в Facebook.
За повідомленням мешканців села Новий Биків (Чернігівщина), солдати взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Таким чином вони "страхують" колони з технікою.
"Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Випадки використання дітей у якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", – повідомили в ГУР.
Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів.
Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.
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