 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Окупанти використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки, – ГУР

Окупанти використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки, – ГУР
Російські військові викрадають українських дітей та використовують їх як живий щит при переміщені своїх колон техніки.

Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони в Facebook.

За повідомленням мешканців села Новий Биків (Чернігівщина), солдати взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Таким чином вони "страхують" колони з технікою.

"Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Випадки використання дітей у якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", – повідомили в ГУР.

Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів.

Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині попрощались із двома загиблими героями у російсько-українській війні
Сьогодні, 14:03
Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів
Сьогодні, 13:48
На Волинському напрямку підрозділи збройних сил Білорусі посилюють охорону кордону, – Генштаб
Сьогодні, 13:03
Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28
Сьогодні, 12:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощались із двома загиблими героями у російсько-українській війні
Сьогодні, 14:03
Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів
Сьогодні, 13:48
Окупанти використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки, – ГУР
Сьогодні, 13:08
На Волинському напрямку підрозділи збройних сил Білорусі посилюють охорону кордону, – Генштаб
Сьогодні, 13:03
Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28
Сьогодні, 12:27
Схожі новини
На Волині попрощались із двома загиблими героями у російсько-українській війні На Волині попрощались із двома загиблими героями у російсько-українській війні
Сьогодні, 14:03
Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів
Сьогодні, 13:48
На Волинському напрямку підрозділи збройних сил Білорусі посилюють охорону кордону, – Генштаб На Волинському напрямку підрозділи збройних сил Білорусі посилюють охорону кордону, – Генштаб
Сьогодні, 13:03
Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28 Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28
Сьогодні, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощались із двома загиблими героями у російсько-українській війні
Сьогодні, 14:03
 0
Воїни волинської бригади захопили новітню вогнеметну систему окупантів
Сьогодні, 13:48
 0
Окупанти використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки, – ГУР
Сьогодні, 13:08
 0
На Волинському напрямку підрозділи збройних сил Білорусі посилюють охорону кордону, – Генштаб
Сьогодні, 13:03
 0
Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8