Окупанти використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки, – ГУР





Про це повідомили в



За повідомленням мешканців села Новий Биків (Чернігівщина), солдати взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Таким чином вони "страхують" колони з технікою.



"Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Випадки використання дітей у якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", – повідомили в ГУР.



Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів.



Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові викрадають українських дітей та використовують їх як живий щит при переміщені своїх колон техніки.Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони в Facebook.За повідомленням мешканців села Новий Биків (Чернігівщина), солдати взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Таким чином вони "страхують" колони з технікою."Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. Випадки використання дітей у якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", – повідомили в ГУР.Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів.Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.

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