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Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28

Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військ по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28.

Це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця ГУ ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк, передає Укрінформ.

«Станом на 10:50 1 квітня внаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло 28 людей – 27 витягли рятувальники з-під завалів, ще одна померла у лікарні. Роботи тривають», - зазначила Пацюк.

Як повідомлялося, 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок влучення російської ракети в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю ОДА, де розміщені облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи.

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Теги: Росія, Україна, війна
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