Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28
Сьогодні, 12:27
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військ по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28.
Це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця ГУ ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк, передає Укрінформ.
«Станом на 10:50 1 квітня внаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло 28 людей – 27 витягли рятувальники з-під завалів, ще одна померла у лікарні. Роботи тривають», - зазначила Пацюк.
Як повідомлялося, 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок влучення російської ракети в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю ОДА, де розміщені облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи.
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Це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця ГУ ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк, передає Укрінформ.
«Станом на 10:50 1 квітня внаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло 28 людей – 27 витягли рятувальники з-під завалів, ще одна померла у лікарні. Роботи тривають», - зазначила Пацюк.
Як повідомлялося, 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок влучення російської ракети в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю ОДА, де розміщені облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи.
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