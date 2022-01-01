Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28





Це кореспондентові Іляна Пацюк, передає



«Станом на 10:50 1 квітня внаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло 28 людей – 27 витягли рятувальники з-під завалів, ще одна померла у лікарні. Роботи тривають», - зазначила Пацюк.



Як повідомлялося, 29 березня близько 08:45 у Миколаєві

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військ по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28.Це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця ГУ ДСНС у Миколаївській області, передає Укрінформ «Станом на 10:50 1 квітня внаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло 28 людей – 27 витягли рятувальники з-під завалів, ще одна померла у лікарні. Роботи тривають», - зазначила Пацюк.Як повідомлялося, 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок влучення російської ракети в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю ОДА, де розміщені облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи.

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