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У звільненому Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів

У звільненому Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів
У звільненому Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів та розпочали кримінальні провадження.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час окупації м. Тростянець викрадали та знущалися над мирними жителями. Після звільнення міста від російських військ 30 березня було виявлено два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями. Загиблими виявились мирні місцеві жителі, про зникнення яких родичі повідомляли за декілька днів до цього.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено відділу поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

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Теги: Тростянець, катування, Росія, окупанти
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