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Росія нищить власну бойову техніку і видає її за «підбиту українську», – СБУ

Росія нищить власну бойову техніку і видає її за «підбиту українську», – СБУ
На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».

Про це йдеться на фейсбук-сторінці відомства.

Вони користуються схожістю української техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.

«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» – невдоволено говорить командир.


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Теги: знищення техніки, Росія, окупанти, війна
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