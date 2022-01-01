Росія нищить власну бойову техніку і видає її за «підбиту українську», – СБУ
Сьогодні, 11:16
На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».
Про це йдеться на фейсбук-сторінці відомства.
Вони користуються схожістю української техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.
«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» – невдоволено говорить командир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на фейсбук-сторінці відомства.
Вони користуються схожістю української техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.
«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» – невдоволено говорить командир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28
Сьогодні, 12:27
Майже 18 тисяч солдат: повідомили про втрати окупанта
Сьогодні, 12:14
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині заборонили членам тероборони безпідставно носити зброю та хизуватися нею
Сьогодні, 11:37
Росія нищить власну бойову техніку і видає її за «підбиту українську», – СБУ
Сьогодні, 11:16
На Волині відновили оформлення і видачу паспортів
Сьогодні, 10:54
ЗСУ знищили на Запоріжжі 32 окупантів і техніку
Сьогодні, 10:39
Медіа