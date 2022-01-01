Росія нищить власну бойову техніку і видає її за «підбиту українську», – СБУ





Про це йдеться на фейсбук-сторінці відомства.



Вони користуються схожістю української техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.



«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» – невдоволено говорить командир.





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