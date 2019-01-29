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На Рівненщині заборонили членам тероборони безпідставно носити зброю та хизуватися нею

На Рівненщині заборонили членам тероборони безпідставно носити зброю та хизуватися нею
На Рівненщині рада оборони області прийняла рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї та хизування нею в громадських місцях.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

«Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину. Наголошую, членам ДФТГ Рівненської області неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних Сил України!», – зазначив написав Коваль.

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Теги: Рівненщина, зброя, тероборона
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