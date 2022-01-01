Майже 18 тисяч солдат: повідомили про втрати окупанта





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 склали:



особового складу – близько 17700 осіб,

танків ‒ 625 од,

бойових броньованих машин ‒ 1751 од,

артилерійських систем – 316 од,

РСЗВ - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки - 1220 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ /- 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.

Спеціальна техніка - 24.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська втратили вже 17700 солдат.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 склали:особового складу – близько 17700 осіб,танків ‒ 625 од,бойових броньованих машин ‒ 1751 од,артилерійських систем – 316 од,РСЗВ - 96 од,засоби ППО - 54 од,літаків – 143 од,гелікоптерів – 131 од,автомобільної техніки - 1220 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ /- 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.Спеціальна техніка - 24.Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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