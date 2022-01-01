Майже 18 тисяч солдат: повідомили про втрати окупанта
Сьогодні, 12:14
Російські війська втратили вже 17700 солдат.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 склали:
особового складу – близько 17700 осіб,
танків ‒ 625 од,
бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
артилерійських систем – 316 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 143 од,
гелікоптерів – 131 од,
автомобільної техніки - 1220 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ /- 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.
Спеціальна техніка - 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 склали:
особового складу – близько 17700 осіб,
танків ‒ 625 од,
бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
артилерійських систем – 316 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 143 од,
гелікоптерів – 131 од,
автомобільної техніки - 1220 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ /- 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.
Спеціальна техніка - 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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