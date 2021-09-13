На Волині відновили оформлення і видачу паспортів





Про це йдеться на



Подати документи на оформлення ІD-карти та закордонного паспорта можна:



у районних підрозділах за графіком:



- вівторок, четвер та субота з 8:00 до 17:00 години (обідня перерва з 12 до 12:45 год);



- середа та п'ятниця – з 9:00 до 18:00 години (обідня перерва з 12 до 12:45 год).



Обласне управління працює з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 18:00 (обідня перерва 13 до13:45 год).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міграційна служба Волині відновила прийом на оформлення біометричних документів та видачу готових паспортів у всіх підрозділах міграційної служби області.Про це йдеться на фейсбук-сторінці установи.Подати документи на оформлення ІD-карти та закордонного паспорта можна:у районних підрозділах за графіком:- вівторок, четвер та субота з 8:00 до 17:00 години (обідня перерва з 12 до 12:45 год);- середа та п'ятниця – з 9:00 до 18:00 години (обідня перерва з 12 до 12:45 год).Обласне управління працює з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 18:00 (обідня перерва 13 до13:45 год).

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