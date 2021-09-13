На Волині відновили оформлення і видачу паспортів

На Волині відновили оформлення і видачу паспортів
Міграційна служба Волині відновила прийом на оформлення біометричних документів та видачу готових паспортів у всіх підрозділах міграційної служби області.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці установи.

Подати документи на оформлення ІD-карти та закордонного паспорта можна:

у районних підрозділах за графіком:

- вівторок, четвер та субота з 8:00 до 17:00 години (обідня перерва з 12 до 12:45 год);

- середа та п'ятниця – з 9:00 до 18:00 години (обідня перерва з 12 до 12:45 год).

Обласне управління працює з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 18:00 (обідня перерва 13 до13:45 год).

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Теги: Міграційна служба, Волинь, паспорти
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