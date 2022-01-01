Волиньгаз: «Оплата за розподіл газу – підтримка області в умовах війни»

Компанія «Волиньгаз» нагадує про те, що кожен споживач газу, де б зараз не перебував в умовах воєнного стану, має подати показники газу лічильника своєї квартири чи будинку. Підтримка енергосистеми зараз надзвичайно важлива. Це спільна робота комунальних компаній і споживачів на енергетичному фронті нашої держави.Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Показання лічильника газу потрібно надіслати з 1-5 число відповідно до Кодексу газорозподільних мереж. Вчасна передача показників – оплата за лише фактично спожитий газ.У «Волиньгаз» повідомили, що працюють у звичному режимі. Клієнтські простори 104.ua у Волинській області готові допомагати клієнтам із роз’ясненням усіх газових питань та розв’язанням всіх проблем.«Шановні клієнти, звертаємось до Вас із проханням передати показання газових лічильників.Навіть у воєнний час сервіси 104.ua залишаються найнадійнішим способом передачі показань лічильників. Дякуємо всім волинянам за співпрацю», - звертається начальниця волинського регіонального управління Клієнтського сервісу 104.uaВолиняни, які мають газ в оселі, можуть передати показання природного газу за допомогою дистанційних способів передачі даних. Бережіть себе і передавайте показники онлайн за лічені секунди. Обирайте зручний для вас сервіс:- Особистий кабінет - https://cutt.ly/iO9ZpbQ- Мобільний додаток:- iOS - http://surl.li/bcptr- Android - http://surl.li/bcptv- Viber-бот - https://chats.viber.com/7104ua- Telegram-бот - https://t.me/ua7104_botУ разі, якщо споживач впродовж місяця не використав жодного куба газу у зв’язку із переміщенням на інші території через воєнний стан, то потрібно передати показник актуальний на останній день попереднього місяця.Зауважимо, що АТ «Волиньгаз», як підприємство критичної інфраструктури, не припиняло свою роботу та постійно забезпечує доставку газу на території Волинської області понад 250 тис споживачів газу та біля 4 тис підприємств та організацій різних форм власності.Бригади аварійно-диспетчерської служби працюють 24/7 та оперативно реагують на виклики. Своєчасне подання показників лічильника газу та оплата послуги доставки газу до 20 числа щомісяця нашими споживачами гарантує утримання газорозподільних мереж Волині та обладнання на них у належному стані в цей складний для нас усіх час.