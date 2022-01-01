Російські окупанти вбили 153 дитини за час війни в Україні





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"Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Російської Федерації. З них 153 загинуло та більше 245 поранено. Триває робота зі встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей. За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 73, Донецькій - 65, Харківській - 53, Чернігівській - 43, Миколаївській - 30, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що 19 березня російські військові обстріляли колони цивільних авто, які здійснювали евакуацію "зеленим коридором" з м. Маріуполя, внаслідок чого загинули батько з дитиною. 31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з міста Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні отримали тяжкі поранення.



30 березня на Чернігівщині внаслідок обстрілів двоє дітей отримали поранення. 31 березня на Донеччині до лікувального закладу доставлено 5 неповнолітніх, які отримали поранення внаслідок обстрілу.



В Офісі генпрокурора додали, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 153 дитини, зросла і кількість поранених - їх понад 245.Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора."Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Російської Федерації. З них 153 загинуло та більше 245 поранено. Триває робота зі встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей. За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 73, Донецькій - 65, Харківській - 53, Чернігівській - 43, Миколаївській - 30, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що 19 березня російські військові обстріляли колони цивільних авто, які здійснювали евакуацію "зеленим коридором" з м. Маріуполя, внаслідок чого загинули батько з дитиною. 31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з міста Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні отримали тяжкі поранення.30 березня на Чернігівщині внаслідок обстрілів двоє дітей отримали поранення. 31 березня на Донеччині до лікувального закладу доставлено 5 неповнолітніх, які отримали поранення внаслідок обстрілу.В Офісі генпрокурора додали, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.

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