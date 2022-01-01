 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Російські окупанти вбили 153 дитини за час війни в Україні

Російські окупанти вбили 153 дитини за час війни в Україні
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 153 дитини, зросла і кількість поранених - їх понад 245.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Російської Федерації. З них 153 загинуло та більше 245 поранено. Триває робота зі встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей. За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 73, Донецькій - 65, Харківській - 53, Чернігівській - 43, Миколаївській - 30, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19 березня російські військові обстріляли колони цивільних авто, які здійснювали евакуацію "зеленим коридором" з м. Маріуполя, внаслідок чого загинули батько з дитиною. 31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з міста Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні отримали тяжкі поранення.

30 березня на Чернігівщині внаслідок обстрілів двоє дітей отримали поранення. 31 березня на Донеччині до лікувального закладу доставлено 5 неповнолітніх, які отримали поранення внаслідок обстрілу.

В Офісі генпрокурора додали, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, війна. загинули, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ знищили на Запоріжжі 32 окупантів і техніку
Сьогодні, 10:39
На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинуло 7 жителів: яка ситуація у всіх областях України
Сьогодні, 09:10
Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Миколаївській ОВА зросла до 24
Сьогодні, 08:20
Втрати Волині: повідомили про загибель ще двох наших воїнів
31 березень, 21:52
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ знищили на Запоріжжі 32 окупантів і техніку
Сьогодні, 10:39
Волиньгаз: «Оплата за розподіл газу – підтримка області в умовах війни»
Сьогодні, 10:28
Російські окупанти вбили 153 дитини за час війни в Україні
Сьогодні, 10:03
У російському Бєлгороді горить нафтобаза. ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
Повідомили, коли відновить роботу ЦУМ у Луцьку
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі
09 березень, 10:50
РФ насильно мобілізує українців, які гуманітарними коридорами виходять із зони бойових дій РФ насильно мобілізує українців, які гуманітарними коридорами виходять із зони бойових дій
Сьогодні, 07:55
Росіяни відступають та вивозять награбоване на вкрадених цивільних автівках Росіяни відступають та вивозять награбоване на вкрадених цивільних автівках
Сьогодні, 06:53
Втікаючи з ЧАЕС росіяни вкрали звідти комп'ютери, чайники та сервізи Втікаючи з ЧАЕС росіяни вкрали звідти комп'ютери, чайники та сервізи
Сьогодні, 04:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відновили оформлення і видачу паспортів
Сьогодні, 10:54
 0
ЗСУ знищили на Запоріжжі 32 окупантів і техніку
Сьогодні, 10:39
 0
Волиньгаз: «Оплата за розподіл газу – підтримка області в умовах війни»
Сьогодні, 10:28
 0
Російські окупанти вбили 153 дитини за час війни в Україні
Сьогодні, 10:03
 0
У російському Бєлгороді горить нафтобаза. ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
 0
Медіа
відео
1/8