Повідомили, коли відновить роботу ЦУМ у Луцьку

Повідомили, коли відновить роботу ЦУМ у Луцьку
Мер міста Ігор Поліщук розповів, що ніч 1 квітня у Луцьку минула спокійно. У місті працюють усі комунальні служби та транспорт.

Про це він заявив у відеозверненні.

Він нагадав, що 31 березня близько 18:00 з універмагу «Луцьк», який розташований у центрі міста, почали евакуйовувати людей.

"За повідомленнями ДСНС це не є хіматакою. За попередьою інформацією в одному із магазинів дезінфікуючою речовиною обробляли одяг і була підвищена концентрація цієї речовини. Сьогодні працівники ДСНС спільно із обласним лабораторним центром будуть проводити заміри повітря у ЦУМі, після чого вирішать, чи можна буде продовжувати роботу", - сказав мер Луцька.


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Теги: Луцьк, ЦУМ
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Коментарі 1
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Отак і робиться "ковід"...дурні, коли ви вже прозрієте та зрозумієте, що вас утилізовують
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