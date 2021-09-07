Повідомили, коли відновить роботу ЦУМ у Луцьку

Ігор Поліщук розповів, що ніч 1 квітня у Луцьку минула спокійно. У місті працюють усі комунальні служби та транспорт.



Про це він



Він нагадав, що 31 березня близько 18:00 з універмагу «Луцьк», який розташований у центрі міста,



"За повідомленнями ДСНС це не є хіматакою. За попередьою інформацією в одному із магазинів дезінфікуючою речовиною обробляли одяг і була підвищена концентрація цієї речовини. Сьогодні працівники ДСНС спільно із обласним лабораторним центром будуть проводити заміри повітря у ЦУМі, після чого вирішать, чи можна буде продовжувати роботу", - сказав мер Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер містарозповів, що ніч 1 квітня у Луцьку минула спокійно. У місті працюють усі комунальні служби та транспорт.Про це він заявив у відеозверненні.Він нагадав, що 31 березня близько 18:00 з універмагу «Луцьк», який розташований у центрі міста, почали евакуйовувати людей. "За повідомленнями ДСНС це не є хіматакою. За попередьою інформацією в одному із магазинів дезінфікуючою речовиною обробляли одяг і була підвищена концентрація цієї речовини. Сьогодні працівники ДСНС спільно із обласним лабораторним центром будуть проводити заміри повітря у ЦУМі, після чого вирішать, чи можна буде продовжувати роботу", - сказав мер Луцька.

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