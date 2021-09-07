Повідомили, коли відновить роботу ЦУМ у Луцьку
Сьогодні, 09:24
Мер міста Ігор Поліщук розповів, що ніч 1 квітня у Луцьку минула спокійно. У місті працюють усі комунальні служби та транспорт.
Про це він заявив у відеозверненні.
Він нагадав, що 31 березня близько 18:00 з універмагу «Луцьк», який розташований у центрі міста, почали евакуйовувати людей.
"За повідомленнями ДСНС це не є хіматакою. За попередьою інформацією в одному із магазинів дезінфікуючою речовиною обробляли одяг і була підвищена концентрація цієї речовини. Сьогодні працівники ДСНС спільно із обласним лабораторним центром будуть проводити заміри повітря у ЦУМі, після чого вирішать, чи можна буде продовжувати роботу", - сказав мер Луцька.
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Про це він заявив у відеозверненні.
Він нагадав, що 31 березня близько 18:00 з універмагу «Луцьк», який розташований у центрі міста, почали евакуйовувати людей.
"За повідомленнями ДСНС це не є хіматакою. За попередьою інформацією в одному із магазинів дезінфікуючою речовиною обробляли одяг і була підвищена концентрація цієї речовини. Сьогодні працівники ДСНС спільно із обласним лабораторним центром будуть проводити заміри повітря у ЦУМі, після чого вирішать, чи можна буде продовжувати роботу", - сказав мер Луцька.
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Коментарі 1
Отак і робиться "ковід"...дурні, коли ви вже прозрієте та зрозумієте, що вас утилізовують
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