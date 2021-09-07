Із луцького ЦУМу евакуйовують людей: у чому причина
Сьогодні, 18:17
31 березня близько 18:00 з універмагу «Луцьк», який розташований у центрі міста, почали евакуйовувати людей.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що було повідомлення від ДСНС щодо невідомого запаху.
Наразі патрульна поліція забезпечує охорону порядку.
Деталі - згодом.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що було повідомлення від ДСНС щодо невідомого запаху.
Наразі патрульна поліція забезпечує охорону порядку.
Деталі - згодом.
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