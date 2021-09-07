Із луцького ЦУМу евакуйовують людей: у чому причина

Із луцького ЦУМу евакуйовують людей: у чому причина
31 березня близько 18:00 з універмагу «Луцьк», який розташований у центрі міста, почали евакуйовувати людей.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що було повідомлення від ДСНС щодо невідомого запаху.

Наразі патрульна поліція забезпечує охорону порядку.

Деталі - згодом.

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Теги: Луцьк, ЦУМ, евакуація
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