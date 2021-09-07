Із луцького ЦУМу евакуйовують людей: у чому причина





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що було повідомлення від ДСНС щодо невідомого запаху.



Наразі патрульна поліція забезпечує охорону порядку.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 березня близько 18:00 з універмагу «Луцьк», який розташований у центрі міста, почали евакуйовувати людей.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Розповіли, що було повідомлення від ДСНС щодо невідомого запаху.Наразі патрульна поліція забезпечує охорону порядку.Деталі - згодом.

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