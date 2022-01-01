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Українські війська звільнили від російської армії два села біля Чернігова, – Генштаб

Українські війська звільнили від російської армії два села біля Чернігова, – Генштаб
Українські військові на Чернігівщині звільнили від російських окупантів два населені пункти.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"На Чернігівщині підрозділами Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” звільнено два населені пункти - Слобода та Лукашівка. Наразі тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових предметів, залишених росіянами, та допомоги місцевим жителям", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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