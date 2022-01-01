Українські війська звільнили від російської армії два села біля Чернігова, – Генштаб





Про це повідомляють у



"На Чернігівщині підрозділами Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” звільнено два населені пункти - Слобода та Лукашівка. Наразі тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових предметів, залишених росіянами, та допомоги місцевим жителям", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові на Чернігівщині звільнили від російських окупантів два населені пункти.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ "На Чернігівщині підрозділами Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” звільнено два населені пункти - Слобода та Лукашівка. Наразі тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових предметів, залишених росіянами, та допомоги місцевим жителям", - йдеться в повідомленні.

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