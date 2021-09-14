Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 17:09
Військовому з Волині Ігорю Скучинському потрібні кошти на термінову операцію із заміни протезу та реабілітацію.
Про це на сторінці у фейсбуці повідомили родичі, які просять небайдужих допомоги у зборі коштів.
"Старший лейтенант! Військовий ЗСУ! Під час бойових дій за нашу Україну залишився без ноги! Збираємо кошти на реабілітацію і протез. Кожна копійка важлива! Прошу, благаю: давайте допоможемо разом! Слава Україні", - йдеться в повідомленні.
Охочі допомогти волинському військовому можуть переказати кошти на лікування на картки:
українська картка: Скучинський І. П.
5168745112485005
польська картка: Hirych Mariana
15 1020 1055 0000 9402 0505 1745
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Про це на сторінці у фейсбуці повідомили родичі, які просять небайдужих допомоги у зборі коштів.
"Старший лейтенант! Військовий ЗСУ! Під час бойових дій за нашу Україну залишився без ноги! Збираємо кошти на реабілітацію і протез. Кожна копійка важлива! Прошу, благаю: давайте допоможемо разом! Слава Україні", - йдеться в повідомленні.
Охочі допомогти волинському військовому можуть переказати кошти на лікування на картки:
українська картка: Скучинський І. П.
5168745112485005
польська картка: Hirych Mariana
15 1020 1055 0000 9402 0505 1745
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