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Воїну з Волині потрібна допомога на лікування

Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Військовому з Волині Ігорю Скучинському потрібні кошти на термінову операцію із заміни протезу та реабілітацію.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомили родичі, які просять небайдужих допомоги у зборі коштів.

"Старший лейтенант! Військовий ЗСУ! Під час бойових дій за нашу Україну залишився без ноги! Збираємо кошти на реабілітацію і протез. Кожна копійка важлива! Прошу, благаю: давайте допоможемо разом! Слава Україні", - йдеться в повідомленні.

Охочі допомогти волинському військовому можуть переказати кошти на лікування на картки:

українська картка: Скучинський І. П.
5168745112485005

польська картка: Hirych Mariana
15 1020 1055 0000 9402 0505 1745
Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Воїну з Волині потрібна допомога на лікування



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Теги: Росія, Україна, війна, військовий, допомога, лікування
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