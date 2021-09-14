Воїну з Волині потрібна допомога на лікування

Ігорю Скучинському потрібні кошти на термінову операцію із заміни протезу та реабілітацію.



Про це на сторінці у фейсбуці повідомили



"Старший лейтенант! Військовий ЗСУ! Під час бойових дій за нашу Україну залишився без ноги! Збираємо кошти на реабілітацію і протез. Кожна копійка важлива! Прошу, благаю: давайте допоможемо разом! Слава Україні", - йдеться в повідомленні.



Охочі допомогти волинському військовому можуть переказати кошти на лікування на картки:



українська картка: Скучинський І. П.

5168745112485005



польська картка: Hirych Mariana

15 1020 1055 0000 9402 0505 1745







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовому з Волиніпотрібні кошти на термінову операцію із заміни протезу та реабілітацію.Про це на сторінці у фейсбуці повідомили родичі , які просять небайдужих допомоги у зборі коштів."Старший лейтенант! Військовий ЗСУ! Під час бойових дій за нашу Україну залишився без ноги! Збираємо кошти на реабілітацію і протез. Кожна копійка важлива! Прошу, благаю: давайте допоможемо разом! Слава Україні", - йдеться в повідомленні.Охочі допомогти волинському військовому можуть переказати кошти на лікування на картки:українська картка: Скучинський І. П.польська картка: Hirych Mariana

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