Український снайпер одним пострілом зупинив ворожу колону і взяв у полон російського офіцера





Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у



"Снайпер розвідувального підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади під час виконання бойового завдання в районі одного з населених пунктів Миколаївської області під час руху ворожої колони влучним пострілом зупинив першу броньовану машину "Рись" 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) зс рф", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зупинка передової автівки викликала затор для руху всієї ворожої колони, яка зупинилась. Цим одразу скористались воїни десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів.



Понісши втрати, противник зупинив наступ та змушений був відійти. Також, у цьому бою, воїн захопив в полон офіцера окупаційних військ російської федерації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Снайпер під Миколаєвом влучним пострілом зупинив головну машину колони російських загарбників та взяв у полон російського офіцера.Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Фейсбуці "Снайпер розвідувального підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади під час виконання бойового завдання в районі одного з населених пунктів Миколаївської області під час руху ворожої колони влучним пострілом зупинив першу броньовану машину "Рись" 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) зс рф", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що зупинка передової автівки викликала затор для руху всієї ворожої колони, яка зупинилась. Цим одразу скористались воїни десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів.Понісши втрати, противник зупинив наступ та змушений був відійти. Також, у цьому бою, воїн захопив в полон офіцера окупаційних військ російської федерації.

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