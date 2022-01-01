У «Дію» за добу прийшло понад 20 тисяч заявок про зруйноване майно





Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє



За його словами, за одну добу надійшло понад 20 тисяч заявок на компенсацію за зруйноване житло.



Шмигаль зазначив, що всі заявки будуть ретельно опрацьовані, щоб "відбудова була системною".



"Вчора в Дії вже запрацювала можливість подати інформацію про зруйноване майно. За одну добу отримали вже більше 20 тисяч таких заявок. Усі заявки будуть ретельно опрацьовані, аби після нашої перемоги відбудова була системною", – заявив глава уряду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У цифровому застосунку «Дія» з 29 березня можна подати заявку на компенсацію за зруйноване росіянами житло. За одну добу відповідні заявки подали понад 20 тисяч користувачів.Про це заявив прем'єр-міністр України, повідомляє 24 канал. За його словами, за одну добу надійшло понад 20 тисяч заявок на компенсацію за зруйноване житло.Шмигаль зазначив, що всі заявки будуть ретельно опрацьовані, щоб "відбудова була системною"."Вчора в Дії вже запрацювала можливість подати інформацію про зруйноване майно. За одну добу отримали вже більше 20 тисяч таких заявок. Усі заявки будуть ретельно опрацьовані, аби після нашої перемоги відбудова була системною", – заявив глава уряду.

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