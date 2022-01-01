Становище катастрофічне: Єрмак порівняв Маріуполь з блокадним Ленінградом





Про це Андрій Єрмак в інтерв’ю провідній міжнародній журналістці американської телекомпанії CNN Крістіан Аманпур.



Андрій Єрмак зазначив, що Україна не бачить реального підтвердження заяв Росії щодо відведення військ з окремих напрямів фронту.



«Ми вважаємо, що вони змінили стратегію та плани. Але це, на жаль, не означає зупинення війни. Я можу сказати, що ситуація залишається досить важкою. Особливо я хочу зупинитися на гуманітарній ситуації – все дуже погано», – сказав він.



Керівник Офісу Президента наголосив, що в катастрофічному становищі перебуває Маріуполь, де люди помирають без їжі та води, а росіяни не дозволяють їм покинути місто.



«Росіяни не дозволили мешканцям залишити місто. Російські війська вивезли тисячі містян до Росії», – зауважив Андрій Єрмак.



За його словами, катастрофа в Маріуполі дуже схожа на блокаду Ленінграда в часи Другої світової війни.



«Наша українська позиція є дуже відкритою й дуже прозорою: ми хочемо зупинити цю війну, ми хочемо, щоб російські війська були виведені з нашої території. Ми наполягаємо, щоб були відкриті гуманітарні коридори, особливо з Маріуполя», – зазначив керівник Офісу Президента.

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