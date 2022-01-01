Незаконний продаж спирту та дизпалива: анонім поскаржився патрульним на «бізнес» лучанина

Вчора, 30 березня, патрульним надійшло повідомлення від аноніма про те, що в Луцьку чоловік здійснює незаконний продаж спирту та дизпалива.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, поліцейські виявили огороджену територію, де стояли декілька металевих боксів, в яких знаходилися каністри, декілька з них наповнені речовиною, схожою на паливо.59-річний чоловік, який там перебував, повідомив, що це його приватна територія, а в каністрах знаходиться дизпаливо, об’ємом близько 300 літрів, для власних потреб.Окрім цього, патрульні також виявили 10 каністр, об‘ємом по 20 літрів, з невідомою прозорою речовиною з різким запахом спирту.Зі слів чоловіка, ця речовина є технічним спиртом, яку він використовує для технічних потреб.Для з'ясування всіх обставин події, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.