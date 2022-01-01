Незаконний продаж спирту та дизпалива: анонім поскаржився патрульним на «бізнес» лучанина
Сьогодні, 15:43
Вчора, 30 березня, патрульним надійшло повідомлення від аноніма про те, що в Луцьку чоловік здійснює незаконний продаж спирту та дизпалива.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили огороджену територію, де стояли декілька металевих боксів, в яких знаходилися каністри, декілька з них наповнені речовиною, схожою на паливо.
59-річний чоловік, який там перебував, повідомив, що це його приватна територія, а в каністрах знаходиться дизпаливо, об’ємом близько 300 літрів, для власних потреб.
Окрім цього, патрульні також виявили 10 каністр, об‘ємом по 20 літрів, з невідомою прозорою речовиною з різким запахом спирту.
Зі слів чоловіка, ця речовина є технічним спиртом, яку він використовує для технічних потреб.
Для з'ясування всіх обставин події, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили огороджену територію, де стояли декілька металевих боксів, в яких знаходилися каністри, декілька з них наповнені речовиною, схожою на паливо.
59-річний чоловік, який там перебував, повідомив, що це його приватна територія, а в каністрах знаходиться дизпаливо, об’ємом близько 300 літрів, для власних потреб.
Окрім цього, патрульні також виявили 10 каністр, об‘ємом по 20 літрів, з невідомою прозорою речовиною з різким запахом спирту.
Зі слів чоловіка, ця речовина є технічним спиртом, яку він використовує для технічних потреб.
Для з'ясування всіх обставин події, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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Коментарі 1
Травить сучара народ і чого воно не в арміїї?
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