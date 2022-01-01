Незаконний продаж спирту та дизпалива: анонім поскаржився патрульним на «бізнес» лучанина

Незаконний продаж спирту та дизпалива: анонім поскаржився патрульним на «бізнес» лучанина
Вчора, 30 березня, патрульним надійшло повідомлення від аноніма про те, що в Луцьку чоловік здійснює незаконний продаж спирту та дизпалива.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили огороджену територію, де стояли декілька металевих боксів, в яких знаходилися каністри, декілька з них наповнені речовиною, схожою на паливо.

59-річний чоловік, який там перебував, повідомив, що це його приватна територія, а в каністрах знаходиться дизпаливо, об’ємом близько 300 літрів, для власних потреб.

Окрім цього, патрульні також виявили 10 каністр, об‘ємом по 20 літрів, з невідомою прозорою речовиною з різким запахом спирту.

Зі слів чоловіка, ця речовина є технічним спиртом, яку він використовує для технічних потреб.

Для з'ясування всіх обставин події, патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Незаконний продаж спирту та дизпалива: анонім поскаржився патрульним на «бізнес» лучанина
Незаконний продаж спирту та дизпалива: анонім поскаржився патрульним на «бізнес» лучанина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спирт, дизпаливо, патрульні, продаж, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Травить сучара народ і чого воно не в арміїї?
Відповісти
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У НАТО побачили ознаки підготовки Росії до нового наступу
Сьогодні, 16:14
У «Дію» за добу прийшло понад 20 тисяч заявок про зруйноване майно
Сьогодні, 16:00
Незаконний продаж спирту та дизпалива: анонім поскаржився патрульним на «бізнес» лучанина
Сьогодні, 15:43
Становище катастрофічне: Єрмак порівняв Маріуполь з блокадним Ленінградом
Сьогодні, 15:39
На Рівненщині СБУ затримала агента російських спецслужб
Сьогодні, 15:27
Схожі новини
У Луцьку затримали водія з алкоголем в крові у 13 разів вище норми У Луцьку затримали водія з алкоголем в крові у 13 разів вище норми
25 березень, 13:59
У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв
23 лютий, 15:42
У Луцьку затримали чотирьох осіб із наркотиками. ФОТО У Луцьку затримали чотирьох осіб із наркотиками. ФОТО
21 лютий, 11:31
Перевищення норми алкоголю майже в 14 разів: у Луцьку спіймали п`яного водія Перевищення норми алкоголю майже в 14 разів: у Луцьку спіймали п`яного водія
18 лютий, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У НАТО побачили ознаки підготовки Росії до нового наступу
Сьогодні, 16:14
 0
У «Дію» за добу прийшло понад 20 тисяч заявок про зруйноване майно
Сьогодні, 16:00
 0
Незаконний продаж спирту та дизпалива: анонім поскаржився патрульним на «бізнес» лучанина
Сьогодні, 15:43
 0
Становище катастрофічне: Єрмак порівняв Маріуполь з блокадним Ленінградом
Сьогодні, 15:39
 0
На Рівненщині СБУ затримала агента російських спецслужб
Сьогодні, 15:27
 0
Медіа
відео
1/8