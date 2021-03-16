На Рівненщині СБУ затримала агента російських спецслужб
Сьогодні, 15:27
СБУ викриває російських агентів і диверсантів. Цю роботу спецслужба проводить системно у кожному регіоні.
Про це повідомляють на сторінці установи у Фейсбук.
СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб на Рівненщині. Ним виявився місцевий житель, який збирав розвідувальну інформацію, у тому числі місця дислокації військових частин Збройних Сил України.
Агент прагнув очолити окупаційну «адміністрацію», яку ворог планував створити в регіоні. У нього вилучили бойові гранати та велику кількість набоїв до вогнепальної зброї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці установи у Фейсбук.
СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб на Рівненщині. Ним виявився місцевий житель, який збирав розвідувальну інформацію, у тому числі місця дислокації військових частин Збройних Сил України.
Агент прагнув очолити окупаційну «адміністрацію», яку ворог планував створити в регіоні. У нього вилучили бойові гранати та велику кількість набоїв до вогнепальної зброї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У НАТО побачили ознаки підготовки Росії до нового наступу
Сьогодні, 16:14
У Путіна назвали передумову до зустрічі з Зеленським
Сьогодні, 14:40
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Незаконний продаж спирту та дизпалива: анонім поскаржився патрульним на «бізнес» лучанина
Сьогодні, 15:43
На Рівненщині СБУ затримала агента російських спецслужб
Сьогодні, 15:27
Не лише сміливі, а й талановиті: український боєць зворушливо виконав гімн Києва. ВІДЕО
Сьогодні, 14:52
Медіа