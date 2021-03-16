На Рівненщині СБУ затримала агента російських спецслужб





Про це повідомляють на



СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб на Рівненщині. Ним виявився місцевий житель, який збирав розвідувальну інформацію, у тому числі місця дислокації військових частин Збройних Сил України.



Агент прагнув очолити окупаційну «адміністрацію», яку ворог планував створити в регіоні. У нього вилучили бойові гранати та велику кількість набоїв до вогнепальної зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ викриває російських агентів і диверсантів. Цю роботу спецслужба проводить системно у кожному регіоні.Про це повідомляють на сторінці установи у Фейсбук.СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб на Рівненщині. Ним виявився місцевий житель, який збирав розвідувальну інформацію, у тому числі місця дислокації військових частин Збройних Сил України.Агент прагнув очолити окупаційну «адміністрацію», яку ворог планував створити в регіоні. У нього вилучили бойові гранати та велику кількість набоїв до вогнепальної зброї.

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