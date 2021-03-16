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На Рівненщині СБУ затримала агента російських спецслужб

На Рівненщині СБУ затримала агента російських спецслужб
СБУ викриває російських агентів і диверсантів. Цю роботу спецслужба проводить системно у кожному регіоні.

Про це повідомляють на сторінці установи у Фейсбук.

СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб на Рівненщині. Ним виявився місцевий житель, який збирав розвідувальну інформацію, у тому числі місця дислокації військових частин Збройних Сил України.

Агент прагнув очолити окупаційну «адміністрацію», яку ворог планував створити в регіоні. У нього вилучили бойові гранати та велику кількість набоїв до вогнепальної зброї.

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Теги: СБУ, Рівненщина, агент, затримання
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