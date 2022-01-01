Не лише сміливі, а й талановиті: український боєць зворушливо виконав гімн Києва. ВІДЕО
Сьогодні, 14:52
Захисники України не лише сміливі, а ще й талановиті. Відео виконання гімну Києва з уст воїна не може залишити байдужим.
Відео оприлюднили на сторінці Генштабу ЗСУ.
Сергію 33 роки. Він у цивільному житті працює на заводі.
Спів - улюблене хобі. Після початку відкритої агресії росії захищає Київ на одному з рубежів оборони в складі Територіальної оборони ЗС України.
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Відео оприлюднили на сторінці Генштабу ЗСУ.
Сергію 33 роки. Він у цивільному житті працює на заводі.
Спів - улюблене хобі. Після початку відкритої агресії росії захищає Київ на одному з рубежів оборони в складі Територіальної оборони ЗС України.
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