Не лише сміливі, а й талановиті: український боєць зворушливо виконав гімн Києва. ВІДЕО

Не лише сміливі, а й талановиті: український боєць зворушливо виконав гімн Києва. ВІДЕО
Захисники України не лише сміливі, а ще й талановиті. Відео виконання гімну Києва з уст воїна не може залишити байдужим.

Відео оприлюднили на сторінці Генштабу ЗСУ.

Сергію 33 роки. Він у цивільному житті працює на заводі.

Спів - улюблене хобі. Після початку відкритої агресії росії захищає Київ на одному з рубежів оборони в складі Територіальної оборони ЗС України.




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Теги: пісня, співи, український воїн, ЗСУ
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