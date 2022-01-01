Не лише сміливі, а й талановиті: український боєць зворушливо виконав гімн Києва. ВІДЕО





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Сергію 33 роки. Він у цивільному житті працює на заводі.



Спів - улюблене хобі. Після початку відкритої агресії росії захищає Київ на одному з рубежів оборони в складі Територіальної оборони ЗС України.









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