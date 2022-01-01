Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО
Сьогодні, 14:21
Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській обласної держадміністрації, завданого російськими військами 29 березня, зросла до 19 осіб.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Станом на 13:00 четверга 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 19 людей: рятувальниками вилучили з-під завалів 18 тіл, ще 1 людина померла у реанімації.
О 7-й ранку 30 березня було відомо про 16 загиблих внаслідок руйнування ОДА.
Роботи тривають.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Станом на 13:00 четверга 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 19 людей: рятувальниками вилучили з-під завалів 18 тіл, ще 1 людина померла у реанімації.
О 7-й ранку 30 березня було відомо про 16 загиблих внаслідок руйнування ОДА.
Роботи тривають.
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