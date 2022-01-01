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Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО

Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО
Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській обласної держадміністрації, завданого російськими військами 29 березня, зросла до 19 осіб.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Станом на 13:00 четверга 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 19 людей: рятувальниками вилучили з-під завалів 18 тіл, ще 1 людина померла у реанімації.

О 7-й ранку 30 березня було відомо про 16 загиблих внаслідок руйнування ОДА.

Роботи тривають.
Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО
Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО
Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО
Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО
Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО
Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО

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Теги: Миколаїв, ОДА, бобардування, загиблі
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