Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти. ФОТО





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Станом на 13:00 четверга 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 19 людей: рятувальниками вилучили з-під завалів 18 тіл, ще 1 людина померла у реанімації.



О 7-й ранку 30 березня було відомо про 16 загиблих внаслідок руйнування ОДА.



Роботи тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській обласної держадміністрації, завданого російськими військами 29 березня, зросла до 19 осіб.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.Станом на 13:00 четверга 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 19 людей: рятувальниками вилучили з-під завалів 18 тіл, ще 1 людина померла у реанімації.О 7-й ранку 30 березня було відомо про 16 загиблих внаслідок руйнування ОДА.Роботи тривають.

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