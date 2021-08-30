У Путіна назвали передумову до зустрічі з Зеленським
Сьогодні, 14:40
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков пояснив відмову Володимира Путіна від негайної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським необхідність пропрацювати домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
"Ми й раніше казали, що зустрічі на найвищому рівні повинна передувати фіналізація роботи щодо тексту угоди, візування та парафування цього тексту з боку високопосадовців. Тільки потім уже можна говорити про зустріч на найвищому рівні", – заявив Пєсков.
Часові рамки потенційної зустрічі двого президентів прес-секретар Путіна назвати відмовився. Він також не підтвердив проведення нового раунду перемовин із Україною 1 квітня. "Якщо це станеться, ми вас проінформуємо", – додав Пєсков.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
"Ми й раніше казали, що зустрічі на найвищому рівні повинна передувати фіналізація роботи щодо тексту угоди, візування та парафування цього тексту з боку високопосадовців. Тільки потім уже можна говорити про зустріч на найвищому рівні", – заявив Пєсков.
Часові рамки потенційної зустрічі двого президентів прес-секретар Путіна назвати відмовився. Він також не підтвердив проведення нового раунду перемовин із Україною 1 квітня. "Якщо це станеться, ми вас проінформуємо", – додав Пєсков.
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