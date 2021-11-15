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У Луцьку провели в останню путь ще одного Героя. ФОТО

У Луцьку провели в останню путь ще одного Героя. ФОТО
Сьогодні, 31 березня, провели в останню путь ще одного Героя — військовослужбовця 14-ї ОМБР Георгія Плісака.

Про це повідомляє мер міста Ігор Поліщук.


Георгій Плісак загинув під час виконання бойового завдання 27 березня, внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.

Його поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
У Луцьку провели в останню путь ще одного Героя. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь ще одного Героя. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь ще одного Героя. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь ще одного Героя. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь ще одного Героя. ФОТО

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Теги: Георгій Плісак, загинув, військовий, Луцьк
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