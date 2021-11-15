У Луцьку провели в останню путь ще одного Героя. ФОТО

Георгія Плісака.



Про це Ігор Поліщук.





Георгій Плісак загинув під час виконання бойового завдання 27 березня, внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.



Його поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 березня, провели в останню путь ще одного Героя — військовослужбовця 14-ї ОМБРПро це повідомляє мер містаГеоргій Плісак загинув під час виконання бойового завдання 27 березня, внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.Його поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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