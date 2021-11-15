У Луцьку провели в останню путь ще одного Героя. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Сьогодні, 31 березня, провели в останню путь ще одного Героя — військовослужбовця 14-ї ОМБР Георгія Плісака.
Про це повідомляє мер міста Ігор Поліщук.
Георгій Плісак загинув під час виконання бойового завдання 27 березня, внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.
Його поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє мер міста Ігор Поліщук.
Георгій Плісак загинув під час виконання бойового завдання 27 березня, внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Благодатне Миколаївської області.
Його поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У НАТО побачили ознаки підготовки Росії до нового наступу
Сьогодні, 16:14
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку провели в останню путь ще одного Героя. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Не лише сміливі, а й талановиті: український боєць зворушливо виконав гімн Києва. ВІДЕО
Сьогодні, 14:52
Медіа