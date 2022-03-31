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У НАТО побачили ознаки підготовки Росії до нового наступу

У НАТО побачили ознаки підготовки Росії до нового наступу
Росія не відводить, а перегруповує свої війська в Україні. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 31 березня, коментуючи заяви Москви про "кардинальне зниження інтенсивності бойових дій" на київському та чернігівському напрямах.

За словами Столтенберга, альянс поки що не переконаний, що Росія вела сумлінні переговори у Стамбулі, оскільки воєнні завдання Кремля з початку вторгнення в Україну не змінилися, передає LB.ua з посиланням на ВВС.

Після закінчення російсько-українських переговорів у Стамбулі представник міністерства оборони РФ заявив про кардинальне зниження інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямах.

"Згідно з даними нашої розвідки, російські підрозділи не відводяться, вони переміщуються на нові позиції. Росія намагається перегрупувати їх, посилити та переозброїти для наступу на Донбасі", – сказав Столтенберг, виступаючи перед журналістами у Брюсселі.

"Водночас Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста. Тож ми очікуємо на нові наступальні операції, які принесуть ще більше страждань. Ми не бачимо справжніх змін у російських завданнях... Вони продовжують домагатися здійснення своїх цілей у воєнний спосіб", – наголосив генсек НАТО.

Він додав, що союзники по НАТО продовжуватимуть постачати зброю Україні настільки довго, наскільки потрібно.

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Теги: Росія, Україна, війна
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