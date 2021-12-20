Затримали групу наркоділків з Луцька, які виготовляли та збували амфетамін

На Волині припинили діяльність групи у складі трьох лучан, які виготовляли, зберігали та збували психотропну речовину амфетамін на території Луцька та Волинської області. Одного зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Правоохоронці з’ясували, що організував незаконне виробництво амфетаміну 26-річний лучанин. У свою спілку він залучив ще 22-х річного лучанина, який має знання в області органічної хімії та досконало знають процеси синтезу хімічних компонентів та сполук, необхідних для виготовлення психотропної речовини. Усі вони та ще один 27-річний лучанин займалися безпосередньо збутом амфетаміну методом «з рук в руки».Учора, 30 березня, під час реалізації матеріалів правоохоронці провели обшуки у помешканні, гаражі та автомобілі фігурантів під час яких вилучили речові докази по справі. Зокрема, вилучили обладнання та складники для виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин. Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Вирішується питання про оголошення усім фігурантам підозри та обрання запобіжного заходу.Триває досудове слідство за ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.