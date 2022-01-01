Не всі авто, які забирають у п’яних водіїв, їдуть на фронт. ВІДЕО





Про це пише



Наказ про вилучення автотранспорту у п’яних водіїв на користь Збройних сил підписав голова Волинської військової адміністрації 26 березня. Що це означає для поліцейських?



«У цих випадках поліцейські мають повноваження тимчасово затримувати транспорті засоби і розміщувати їх на спеціальних майданчиках відповідно до статті 262 п2 КУ про адмінправопорушення та постанови Кабінету Міністрів України 1102 від 17.02.2008 року. При цьому за кожним фактом затримання транспортного засобу повідомляємо Волинську військову адміністрацію», – розповіла речниця патрульної поліції Волинської області Валентина Мельник.



Та чи означає це, що кожна вилучена у п’яного керманича автівка поїде на передову?



Юрист Артур Мартіросян каже: для фінального результату, себто передачі автомобіля ЗСУ, цього рішення замало.



«Друге рішення, яке має бути, – це безпосередньо рішення командира якоїсь військової частини. Без такого рішення автомобіль не може бути забраний», – запевняє юрист.



Процедура така: патрульні, зловивши п’яного водія, складають на нього протокол і направляють у суд. Автомобіль відразу везуть на штрафмайданчик та інформують адміністрацію. Ті ж – військових.



«Військові мають вирішити, чи потрібні їм взагалі такі автомобілі, бо, наприклад, якщо затримати цивільний «Мерседес», «БМВ», напевно, вони можуть бути не дуже у пригоді. Куди на ньому їхати? У нього дороге обслуговування і так далі», – пояснив Артур Мартіросян.



Автомобілі, які не потрібні військовим, віддадуть власникам. А ті, що поїдуть на передову, каже юрист, мусять попередньо оцінити.



«Запрошується оцінщик, який має провести, визначити обов’язкову вартість цього майна, тому що закон не передбачає, що таке майно вилучається безкоштовно. Воно вилучається оплатно… Після того, як закінчиться воєнний стан, буде два способи: або будуть оплачувати, або якщо автомобіль є, він буде повертатися, тоді оплата не буде проводитися», – наголошує він.



Гроші за автівки власникам має повертати ніхто інший, як держава. Однак, каже юрист, із сумами можуть бути проблеми.



«Як юрист я вже передбачаю, що будуть спори щодо розміру, скільки це авто вартує. До речі, це ще окреме питання, тому що у військовий час у зв’язку з військовими діями, напевно, ціни на автівки впали, і яка буде оцінка в цієї автівки – також велике питання», – зауважує юрист.



Навіть перспектива лишитися без авто не зупиняє водіїв перед спокусою випити.



«Із 26 березня, дня видачі наказу Волинської військової адміністрації про вилучення транспортних засобів у керманичів, які кермують у стані сп’яніння на потреби ЗСУ, волинські патрульні склали 12 адміністративних матеріалів за статею 130-ю КУ про адміністративні правопорушення», – повідомила речниця патрульних.



Скільки із цих 12 автівок передали Збройним силам – правоохоронці не розголошують. Але те, що вилучені авто таки потрапляють на передову, у поліції Волині підтвердили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Віднедавна в усіх водіїв, які сіли за кермо в нетверезому стані, автівки конфісковують для потреб Збройних сил України. Та чи всі транспортні засоби потраплять на передову? Хто вирішує, які забирати, а які лишати? І чи отримає водій бодай копійчину за своє майно?Про це пише 12 канал Наказ про вилучення автотранспорту у п’яних водіїв на користь Збройних сил підписав голова Волинської військової адміністрації 26 березня. Що це означає для поліцейських?«У цих випадках поліцейські мають повноваження тимчасово затримувати транспорті засоби і розміщувати їх на спеціальних майданчиках відповідно до статті 262 п2 КУ про адмінправопорушення та постанови Кабінету Міністрів України 1102 від 17.02.2008 року. При цьому за кожним фактом затримання транспортного засобу повідомляємо Волинську військову адміністрацію», – розповіла речниця патрульної поліції Волинської областіТа чи означає це, що кожна вилучена у п’яного керманича автівка поїде на передову?Юристкаже: для фінального результату, себто передачі автомобіля ЗСУ, цього рішення замало.«Друге рішення, яке має бути, – це безпосередньо рішення командира якоїсь військової частини. Без такого рішення автомобіль не може бути забраний», – запевняє юрист.Процедура така: патрульні, зловивши п’яного водія, складають на нього протокол і направляють у суд. Автомобіль відразу везуть на штрафмайданчик та інформують адміністрацію. Ті ж – військових.«Військові мають вирішити, чи потрібні їм взагалі такі автомобілі, бо, наприклад, якщо затримати цивільний «Мерседес», «БМВ», напевно, вони можуть бути не дуже у пригоді. Куди на ньому їхати? У нього дороге обслуговування і так далі», – пояснив Артур Мартіросян.Автомобілі, які не потрібні військовим, віддадуть власникам. А ті, що поїдуть на передову, каже юрист, мусять попередньо оцінити.«Запрошується оцінщик, який має провести, визначити обов’язкову вартість цього майна, тому що закон не передбачає, що таке майно вилучається безкоштовно. Воно вилучається оплатно… Після того, як закінчиться воєнний стан, буде два способи: або будуть оплачувати, або якщо автомобіль є, він буде повертатися, тоді оплата не буде проводитися», – наголошує він.Гроші за автівки власникам має повертати ніхто інший, як держава. Однак, каже юрист, із сумами можуть бути проблеми.«Як юрист я вже передбачаю, що будуть спори щодо розміру, скільки це авто вартує. До речі, це ще окреме питання, тому що у військовий час у зв’язку з військовими діями, напевно, ціни на автівки впали, і яка буде оцінка в цієї автівки – також велике питання», – зауважує юрист.Навіть перспектива лишитися без авто не зупиняє водіїв перед спокусою випити.«Із 26 березня, дня видачі наказу Волинської військової адміністрації про вилучення транспортних засобів у керманичів, які кермують у стані сп’яніння на потреби ЗСУ, волинські патрульні склали 12 адміністративних матеріалів за статею 130-ю КУ про адміністративні правопорушення», – повідомила речниця патрульних.Скільки із цих 12 автівок передали Збройним силам – правоохоронці не розголошують. Але те, що вилучені авто таки потрапляють на передову, у поліції Волині підтвердили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію