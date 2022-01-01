Площа горіння збільшувалася щосекунди: розповіли, чому пожежу у Луцьку на нафтобазі гасили так довго

Площа горіння збільшувалася щосекунди: розповіли, чому пожежу у Луцьку на нафтобазі гасили так довго
Чимала кількість паливно-мастильних матеріалів, несприятливі погодні умови, повітряні тривоги не дозволили рятувальникам загасити пожежу на луцькій нафтобазі за ніч. Як відомо, повністю її ліквідувати вдалося аж серез півтори доби.

Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповів заступник начальника першого державного пожежно-рятувального загону у м. Луцьку Руслан Безека.

«Ми розуміли, що певною психологічною межею буде ранок, що на ранок треба би було ліквідувати цю пожежу. І, повірте, доклали чимало зусиль протягом ночі, щоб це полум’я загасити. Проте через немалу кількість паливно-мастильних матеріалів і повторні повітряні тривоги це не вдалося», – зазначив рятувальник.

За його словами, однією з найбільших проблем було те, що плесо нафтопродуктів і площа горіння збільшувалися щосекунди.

«А ще нам не сприяла погода, зокрема було сильне вихрове завітрення. Також дуже велике теплове опромінення йшло від резервуара, і ми не змогли локалізувати пожежу до ранку», – пояснив Руслан Безека.

З його слів, до ліквідації цієї масштабної пожежі були залучені всі частини Луцька і навіть гарнізони Рожища і Ківерців.

«Загалом залучили до 20 одиниць пожежної техніки і більше 80 одиниць особового складу», – повідомив рятувальник.

Як відомо, пожежа на околиці Луцька на нафтобазі сталася ввечері 27 березня після того, як у неї влучила крилата ракета ворога, випущена з Білорусі.

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Теги: Волинь, пожежа, нафтобаза, Луцьк
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