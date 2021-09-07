Чому евакуювали людей із ЦУМу у Луцьку і чи є наразі загроза. ОФІЦІЙНО





Імовірно, за попередніми висновками фахівців, погане самопочуття у відвідувачів ЦУМу могла спровокувати дезифікуюча речовина, якою обробляють поверхні, а саме її збільшена концентрація.



Про це журналістам повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.



Додають, що адміністрація закладу вчинила правильно - одразу організувала провітрювання будівлі та евакуацію відвідувачів і продавців.



Повідомлення до служби 101 надішло о 16:59. Рятувальники прибули о 17:12, провели замір щодо наявності небезпечних хімічних речовин.

На 18:30 концентрація речовини суттєво зменшилась, загрози людям немає.



Вранці буде проведено додатковий замір.



На місці події працювали 6 рятувальників, одна одиниця техніки ДСНС, а також фахівці Волинського обласного лабораторного центру.



Нагадаємо, про евекуацію людей із ЦУМу стало відомо приблизно о 18 годині сьогодні, 31 березня.

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