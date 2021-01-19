Як оцінюватимуть учнів під час війни? Пояснення





Державна служба якості освіти розробила рекомендації для шкіл, за якими будуть оцінювати результати учнів в поточному навчальному році, пише



Без змін залишиться формувальне оцінювання, яке є зворотнім зв’язком вчителя з учнями під час уроків. За допомогою нього педагоги виправляють помилки чи дають поради, частіше в усній і рідше в письмовій формі.



Контрольне оцінювання, яке є джерелом найбільших стресів для дітей у шкільному житті – спростять. На час війни контрольні роботи проводити не рекомендують, натомість радять використовувати поточні результати уроків.



Однак рішення про відмову або спрощення контрольних робіт має ухвалювати педагогічна рада кожної школи окремо.



Для школярів-переселенців при річному оцінюванні будуть використовувати результати за перший семестр із перезарахуванням оцінок, цей підхід буде особливо корисним для дітей, які змінили заклад освіти.



Після закінчення навчального року учні мають отримати від тимчасової школи супровідний лист, який використовуватимуть у подальшому навчанні, зокрема на основі нього перезараховуватимуть оцінки при поверненні до своєї школи.



Для батьків та учнів фахівці радять завести "Щоденник навчання"– у ньому мають фіксувати вивчені теми та види діяльності на уроках, тобто ігри, вправи, досліди чи проєкти.



Цей щоденник не буде оцінюватись його ведення добровільне, але він стане у нагоді класному керівнику у складанні супровідного листа. При цьому в жодному разі учитель не має дорікати учневі за відсутність такого щоденника.



Нагадаємо, усі українські школярі можуть переходити до місцевих шкіл в будь-якій формі. За останніми даними до навчання повернулись близько 44 тисячі дітей, яким довелося евакуюватися.

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