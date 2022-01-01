ЗСУ звільнили від російських військ населений пункт Вишеград. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 20:50
Сили оборони України розвивають контрнаступ на захоплених ворогом напрямах Київської області, Найближчим часом «будуть дуже-дуже хороші новини».
Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.
Він сказав, що не хоче забігати наперед, тому що «взяти й утримати під контролем — це різні речі», але озвучив приблизний час анонсованих хороших новин — «день-два». А також заявив, що українські військові звільнили Вишгород, передає пресцентр ЗСУ.
Грузевич також зазначив, що "у сил оборони вже є успіх на багатьох напрямках".
ОНОВЛЕНО
На жаль, ми як і інші медіа, допустили помилку, процитувавши Грузевича, адже Вишгород не був окупований. Ймовірно, він мав на увазі село Вишеград у Бучанському районі або якийсь інший населений пункт.
Про це каже і пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. «Вишгород є наш. І був наш. Це обмовка. Мався на увазі Вишеград», — сказав Фітьо у коментарі Громадському.
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Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.
Він сказав, що не хоче забігати наперед, тому що «взяти й утримати під контролем — це різні речі», але озвучив приблизний час анонсованих хороших новин — «день-два». А також заявив, що українські військові звільнили Вишгород, передає пресцентр ЗСУ.
Грузевич також зазначив, що "у сил оборони вже є успіх на багатьох напрямках".
ОНОВЛЕНО
На жаль, ми як і інші медіа, допустили помилку, процитувавши Грузевича, адже Вишгород не був окупований. Ймовірно, він мав на увазі село Вишеград у Бучанському районі або якийсь інший населений пункт.
Про це каже і пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. «Вишгород є наш. І був наш. Це обмовка. Мався на увазі Вишеград», — сказав Фітьо у коментарі Громадському.
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