ЗСУ звільнили від російських військ населений пункт Вишеград. ОНОВЛЕНО





Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.



Він сказав, що не хоче забігати наперед, тому що «взяти й утримати під контролем — це різні речі», але озвучив приблизний час анонсованих хороших новин — «день-два». А також заявив, що українські військові звільнили Вишгород, передає



Грузевич також зазначив, що "у сил оборони вже є успіх на багатьох напрямках".



ОНОВЛЕНО



На жаль, ми як і інші медіа, допустили помилку, процитувавши Грузевича, адже Вишгород не був окупований. Ймовірно, він мав на увазі село Вишеград у Бучанському районі або якийсь інший населений пункт.



Про це каже і пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. «Вишгород є наш. І був наш. Це обмовка. Мався на увазі Вишеград», — сказав Фітьо у коментарі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України розвивають контрнаступ на захоплених ворогом напрямах Київської області, Найближчим часом «будуть дуже-дуже хороші новини».Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генералВін сказав, що не хоче забігати наперед, тому що «взяти й утримати під контролем — це різні речі», але озвучив приблизний час анонсованих хороших новин — «день-два». А також заявив, що українські військові звільнили Вишгород, передає пресцентр ЗСУ Грузевич також зазначив, що "у сил оборони вже є успіх на багатьох напрямках".ОНОВЛЕНОНа жаль, ми як і інші медіа, допустили помилку, процитувавши Грузевича, адже Вишгород не був окупований. Ймовірно, він мав на увазі село Вишеград у Бучанському районі або якийсь інший населений пункт.Про це каже і пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ. «Вишгород є наш. І був наш. Це обмовка. Мався на увазі Вишеград», — сказав Фітьо у коментарі Громадському

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