Втрати Волині: повідомили про загибель ще двох наших воїнів

Микола Кривов'язов та 21-річний уродженець села Замшани Забродівської територіальної громади Роман Михалевич.



Інформацію про їхню загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Відомо, що Микола Кривов'язов пішов захищати Україну у перший же день вторгнення. Був зв'язковим управління мінометної батареї.



Військовий загинув 26 березня у бою на Миколаївщині. До війни Микола Кривов'язов працював будівельником у Луцьку. У чоловіка лишився маленький син.



Роман Михалевич загинув під Миколаєвом. Вже завтра, 1 квітня, відбудеться чин поховання Героя.

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