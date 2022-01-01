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Втрати Волині: повідомили про загибель ще двох наших воїнів

Втрати Волині: повідомили про загибель ще двох наших воїнів
У боях з російськими військами загинули 27-річний військовий із села Скригове Мар'янівської селищної територіальної громади Микола Кривов'язов та 21-річний уродженець села Замшани Забродівської територіальної громади Роман Михалевич.

Інформацію про їхню загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Відомо, що Микола Кривов'язов пішов захищати Україну у перший же день вторгнення. Був зв'язковим управління мінометної батареї.

Військовий загинув 26 березня у бою на Миколаївщині. До війни Микола Кривов'язов працював будівельником у Луцьку. У чоловіка лишився маленький син.

Роман Михалевич загинув під Миколаєвом. Вже завтра, 1 квітня, відбудеться чин поховання Героя.

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Теги: Микола Кривов'язов, загибель, війна, Роман Михалевич
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