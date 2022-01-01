Втрати Волині: повідомили про загибель ще двох наших воїнів
Сьогодні, 21:52
У боях з російськими військами загинули 27-річний військовий із села Скригове Мар'янівської селищної територіальної громади Микола Кривов'язов та 21-річний уродженець села Замшани Забродівської територіальної громади Роман Михалевич.
Інформацію про їхню загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що Микола Кривов'язов пішов захищати Україну у перший же день вторгнення. Був зв'язковим управління мінометної батареї.
Військовий загинув 26 березня у бою на Миколаївщині. До війни Микола Кривов'язов працював будівельником у Луцьку. У чоловіка лишився маленький син.
Роман Михалевич загинув під Миколаєвом. Вже завтра, 1 квітня, відбудеться чин поховання Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформацію про їхню загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що Микола Кривов'язов пішов захищати Україну у перший же день вторгнення. Був зв'язковим управління мінометної батареї.
Військовий загинув 26 березня у бою на Миколаївщині. До війни Микола Кривов'язов працював будівельником у Луцьку. У чоловіка лишився маленький син.
Роман Михалевич загинув під Миколаєвом. Вже завтра, 1 квітня, відбудеться чин поховання Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Місяць переховувався у лісі: на Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини
Сьогодні, 22:37
Втрати Волині: повідомили про загибель ще двох наших воїнів
Сьогодні, 21:52
Як оцінюватимуть учнів під час війни? Пояснення
Сьогодні, 20:23
Медіа