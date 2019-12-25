Місяць переховувався у лісі: на Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини

Місяць переховувався у лісі: на Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини
На Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини, який місяць ховався у лісі.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Зі слів мешканців села, молодик часто виїжджав, зокрема й до тих населених пунктів, де ставалися авіаудари. Наразі більш ретельною перевіркою особи займаються працівники СБУ, куди його доставили поліцейські.

Про підозрілого чоловіка поліцейському офіцеру громади повідомили жителі села Грушвиця Друга Рівненського району. Увечері сьогодні, 31 березня, його затримали правоохоронці.

З’ясувалося, що 23-річний уродженець Кривого Рогу майже місяць проживав у землянці, яку викопав власноруч у лісовому масиві.

Пояснив поліцейським, що у селі нібито мешкає його бабуся, до якої приїхав із початком повномасштабного вторгнення. Однак, з його слів, уже в перші дні проживання з нею почалися конфлікти, тож молодик залишив будинок.

При собі чоловік мав два мобільних телефони та планшет: це також перевірятимуть працівники СБУ.

Місяць переховувався у лісі: на Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини
Місяць переховувався у лісі: на Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини

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Теги: Рівненщина, Дніпропетровщина, СБУ
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