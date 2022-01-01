Мистецтво, обійми та звільнені села: добрі новини від ВолиньPost за 31 березня

Четвер, 31 березня

Нині паніка та стрес крокують поруч із кожним українцем. Повітряні тривоги та сумні звістки із фронту, на жаль, є невід'ємною частиною, коли повномасштабна війна в країні вирує тридцять шостий день. Однак українців - все ще не зламати.Ми розмальовуємо укриття, перемагаємо у спортивних та інтелектуальних змаганнях, популяризуємо українське і створюємо нові сім'ї. У мережі навіть жартують про потужність наших волонтерів, мовляв, ті і ядерну зброю дістануть за лічені хвилини, якщо раптом знадобиться. Майстерно продовжують боронити рідну землю Збройні Сили України. Ба більше, сьогодні у наших захисників чимало здобутків!уже традиційно підготувало підбірку. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора.Фарби та пензлики, а на стінах – українські символи й малюнки на релігійну тематику. В одному з луцьких бункерів невтомно працюють художники, аби усі, хто спускається в укриття під час повітряної тривоги, мали чим надихатися і щоб людям було не так сумно у такі скрутні часи.До слова, це вже 5-те укриття, яке розмальовують.Впевнено до перемоги! Бійці полку Азов сьогодні знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ.За задумом, діти з різних куточків світу можуть висловити дружню підтримку Україні, виготовивши власноруч браслет у синьо-жовтих кольорах, сфотографувати його та на світлині написати вислів, словосполучення чи речення, зміст якого пов'язаний з миром та подіями в Україні. А потім їх планують передати, військовим, аби ті підтримували їх бойовий дух та нагадували захисникам, заради кого вони оберігають цілісність України.Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали:особового складу - близько 17500 осіб,танків ‒ 614 од,бойових броньованих машин ‒ 1735 од,артилерійських систем – 311 од,РСЗВ - 96 од,засоби ППО - 54 од,літаків – 135 од,гелікоптерів – 131 од,автомобільної техніки - 1201 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ - 75,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83.спеціальної техніки - 22.пускових установок ОТРК/ТРК - 4.Українські захисники продовжують успішно протистояти ворогові. Збройні Сили України встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубеївка, що на Херсонщині за 50 км від Кривого Рогу. І відігнали ворога подалі від Дніпропетровщини.Просунулися також на кількох напрямках Запоріжжя. Українські воїни відбили у ворога низку населених пунктів: Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне. Тож від "другої армії світу" залишився хіба металобрухт.Не перестаємо пишатися вами! Дев'ятикласниця Скулинського ліцею Колодяжненської сільської радистала фіналісткою національного відбору найбільшого конкурсу проєктів екологічного спрямування у світі, який щорічно проводиться у Сполучених Штатах Америки – Genius Olympiad.Тепер волинянку знає увесь світ, а ми щиро зичимо перемоги!Студентка ВНУ імені Лесі Українкивзяла участь у патріотичній акції Сержика Файного. Із плакатом «Обійми, якщо віриш у перемогу» вдалося не лише підійняти перехожим настрій, а й зібрати за три дні 14 тисяч гривень. Усі кошти передадуть на потреби військовим.33 роки. Він у цивільному житті працює на заводі, але обожнюю співати. Виконання гімну устами воїна не зможе залишити байдужим нікого.Черговою перемогою завершуємо свою підбірку добра. На Чернігівщині підрозділаи Оперативне командування "Північ" звільнили два населені пункти - Слобода та Лукашівка.