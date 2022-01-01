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Мистецтво в катакомбах: у Луцьку художники розмальовують стіни укриттів. ВІДЕО

Мистецтво в катакомбах: у Луцьку художники розмальовують стіни укриттів. ВІДЕО
Луцькі художники та митці, які приїхали з гарячих точок, тримають стрій на культурному фронті. Вони взялися розмальовувати укриття, аби хоч якось розрадити людей, які щоразу пересиджують там повітряні тривоги. Майстри працюють у холодних бомбосховищах вже понад два тижні.

Що малюють та звідки черпають наснагу – у сюжеті 12 каналу.

Фарби та пензлики, а на стінах – українські символи й малюнки на релігійну тематику. В одному з луцьких бункерів невтомно працюють художники, аби усі, хто спускається в укриття під час повітряної тривоги, мали чим надихатися і щоб людям було не так сумно у такі скрутні часи.

На одній зі стін невдовзі буде молитва. Вона вирізнятиметься поміж інших малюнків, утім, художники переконані: це має стати невід’ємною частиною кожного укриття. Майстри старанно виводять слова із 90 псалма.

Працювати, діляться, нелегко. Стіни доводиться укріплювати, аби тримався шрифт.

До слова, це вже 5-те укриття, яке розмальовують. Попри холод та сирість, вони творять красу на стінах уже більше як 2 тижні. Це мистецький проєкт «Арт-постріл», який ініціювала луцька художниця Тетяна Мялковська.

Малюють у бомбосховищах і солдатів, і українські символи, і квіти та навіть ікони. У цьому укритті є куточок для молитви, куди щодня приходить священник і молиться разом із людьми. Тож символічно поблизу Наталія Мелесь намалювала Богородицю та Спасителя. Свого часу вона розписували храми й займалася іконописом.

«Я рада, що зараз моя професія може принести якийсь спокій, або якусь радість, або будь-яку позитивну емоцію і що це саме тут», – каже художниця.

Чимало художників – переселенці. Але, запевняють, де б не опинилися, готові тримати стрій на культурному фронті, аж поки Україна не переможе.

«Втекла від війни. Страшно, що стріляти не можу. Мама старенька – 86 років. Дві собачки, крім мене, за ними доглядати нема кому», – ділиться своєю історією художниця з Києва Віолетта Цибочкіна.

Тож, крізь щем у горлі таки залишили рідну домівку в столиці і приїхали до Луцька. Тут жінка, каже, не покидає улюблену справу, тримає зв’язок зі своїми студентами і відводить душу, розфарбовуючи стіни укриттів.

У проєкті задіяно більше як сотня художників. Одні розмальовують бомбосховища, інші займаються арт-терапією з переселенцями, також малюють плакати й чимало іншого. Художники раді вітати на своєму культурному фронті молоді таланти. Тож усіх митців-початківців запрошують доєднуватися до ініціативи. Разом, кажуть, вони творитимуть історію, і цей настінний живопис згодом нагадуватиме кожному про нелегкий шлях України до перемоги.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
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