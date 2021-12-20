31 березня на Волині: гортаючи календар

31 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко (на фото), головний редактор видань «Твій стиль» і «Твій вибір» Тарас Хотимчук.

День народження сьогодні відзначають підприємець Віталій Марищук, а також бізнесмен, легенда луцької "Волині" Геннадій Шухман.

Вітаємо всіх, у кого сьогодні день народження, та бажаємо вам щастя, здоров'я й успіхів на роботі.

Іменини сьогодні у Кирила, Трохима, Данила, Карпа, Едуарда та Наталії.

Вітаємо вас з цим днем. Будьте здорові, сповнені натхнення й енергії, хай вам щастить у всьому.

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Теги: Календар
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