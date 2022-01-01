 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Дніпропетровщині російська ракета влучила у завод

На Дніпропетровщині російська ракета влучила у завод
На Дніпропетровщині російська ракета влучила в завод у Новомосковську.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворожі атаки по нашій області. У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську – в один з заводів. Загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, що 30 березня російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Деякі російські війська, які рухалися на Київ, «переміщуються» до Білорусі, – Пентагон
Сьогодні, 23:44
До білоруського Гомеля з ЧАЕС привезли опромінених росіян
Сьогодні, 23:13
Росія знову вдарила по Мар’їнці фосфорними бомбами. ФОТО
Сьогодні, 22:35
З 1 квітня в Україні розпочнуть роботу заклади культури
Сьогодні, 21:38
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Деякі російські війська, які рухалися на Київ, «переміщуються» до Білорусі, – Пентагон
Сьогодні, 23:44
На Дніпропетровщині російська ракета влучила у завод
Сьогодні, 23:22
До білоруського Гомеля з ЧАЕС привезли опромінених росіян
Сьогодні, 23:13
Росія знову вдарила по Мар’їнці фосфорними бомбами. ФОТО
Сьогодні, 22:35
Як працює Луцький ЦНАП і які послуги доступні
Сьогодні, 22:14
Схожі новини
Деякі російські війська, які рухалися на Київ, «переміщуються» до Білорусі, – Пентагон Деякі російські війська, які рухалися на Київ, «переміщуються» до Білорусі, – Пентагон
Сьогодні, 23:44
До білоруського Гомеля з ЧАЕС привезли опромінених росіян До білоруського Гомеля з ЧАЕС привезли опромінених росіян
Сьогодні, 23:13
У російських загарбників є багато непрацездатної техніки, – Генштаб У російських загарбників є багато непрацездатної техніки, – Генштаб
Сьогодні, 19:25
РФ перекинула війська з окупованих територій Грузії в Україну: яка ситуація станом на 6:00 РФ перекинула війська з окупованих територій Грузії в Україну: яка ситуація станом на 6:00
Сьогодні, 07:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Деякі російські війська, які рухалися на Київ, «переміщуються» до Білорусі, – Пентагон
Сьогодні, 23:44
 0
На Дніпропетровщині російська ракета влучила у завод
Сьогодні, 23:22
 0
До білоруського Гомеля з ЧАЕС привезли опромінених росіян
Сьогодні, 23:13
 0
Росія знову вдарила по Мар’їнці фосфорними бомбами. ФОТО
Сьогодні, 22:35
 0
Як працює Луцький ЦНАП і які послуги доступні
Сьогодні, 22:14
 0
Медіа
відео
1/8