На Дніпропетровщині російська ракета влучила у завод





Про це Валентин Резніченко.



"Ворожі атаки по нашій області. У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську – в один з заводів. Загиблих немає", - йдеться в повідомленні.



На місці працюють рятувальники та правоохоронці.



Нагадаємо, що 30 березня російські військові

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Дніпропетровщині російська ракета влучила в завод у Новомосковську.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Ворожі атаки по нашій області. У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську – в один з заводів. Загиблих немає", - йдеться в повідомленні.На місці працюють рятувальники та правоохоронці.Нагадаємо, що 30 березня російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро

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