На Дніпропетровщині російська ракета влучила у завод
Сьогодні, 23:22
На Дніпропетровщині російська ракета влучила в завод у Новомосковську.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворожі атаки по нашій області. У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську – в один з заводів. Загиблих немає", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Нагадаємо, що 30 березня російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворожі атаки по нашій області. У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську – в один з заводів. Загиблих немає", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Нагадаємо, що 30 березня російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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