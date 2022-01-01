Росія обстріляла Дніпро ракетами





Про це Борис Філатов.



"Схоже, що ракетний удар. Вже є розуміння, де і куди", - написав він.



Філатов закликав не публікувати фото з місця подій та чекати на офіційне повідомлення від військової адміністрації області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро.Про це повідомив міський голова Дніпра"Схоже, що ракетний удар. Вже є розуміння, де і куди", - написав він.Філатов закликав не публікувати фото з місця подій та чекати на офіційне повідомлення від військової адміністрації області.

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