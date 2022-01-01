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Росія обстріляла Дніпро ракетами

Росія обстріляла Дніпро ракетами
Російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Схоже, що ракетний удар. Вже є розуміння, де і куди", - написав він.

Філатов закликав не публікувати фото з місця подій та чекати на офіційне повідомлення від військової адміністрації області.


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Теги: Росія, ракети, Дніпро
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