Матуся з Києва назвала донечку Джавеліною. ФОТО

Джавеліною.



Про це Максим Козицький.



Історії одинадцяти героїнь, які приїхали з епіцентрів бойових дій, можна побачити на фотовиставці «З вогню до життя» у львівському парку на Валах.



За словами Козицького, деяким з цих жінок довелося давати нове життя в укриттях – під звуки пострілів та вибухів. Інші – добиралися кілька діб на захід України, тоді як поруч пролітали ракети. Це сильні українські жінки.



Зараз вагітні, а дехто уже з малюками, перебувають у безпеці. Бережуть нові українські життя і закарбовують історію. Наприклад, Людмила з Києва назвала донечку Джавеліною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові відкрили фотовиставку героїнь з епіцентрів бойових дій. Одна з матусь Києва назвала свою донечкуПро це повідомив начальник ЛОВАІсторії одинадцяти героїнь, які приїхали з епіцентрів бойових дій, можна побачити на фотовиставці «З вогню до життя» у львівському парку на Валах.За словами Козицького, деяким з цих жінок довелося давати нове життя в укриттях – під звуки пострілів та вибухів. Інші – добиралися кілька діб на захід України, тоді як поруч пролітали ракети. Це сильні українські жінки.Зараз вагітні, а дехто уже з малюками, перебувають у безпеці. Бережуть нові українські життя і закарбовують історію. Наприклад,з Києва назвала донечку Джавеліною.

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