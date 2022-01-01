Матуся з Києва назвала донечку Джавеліною. ФОТО
Сьогодні, 20:33
У Львові відкрили фотовиставку героїнь з епіцентрів бойових дій. Одна з матусь Києва назвала свою донечку Джавеліною.
Про це повідомив начальник ЛОВА Максим Козицький.
Історії одинадцяти героїнь, які приїхали з епіцентрів бойових дій, можна побачити на фотовиставці «З вогню до життя» у львівському парку на Валах.
За словами Козицького, деяким з цих жінок довелося давати нове життя в укриттях – під звуки пострілів та вибухів. Інші – добиралися кілька діб на захід України, тоді як поруч пролітали ракети. Це сильні українські жінки.
Зараз вагітні, а дехто уже з малюками, перебувають у безпеці. Бережуть нові українські життя і закарбовують історію. Наприклад, Людмила з Києва назвала донечку Джавеліною.
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Про це повідомив начальник ЛОВА Максим Козицький.
Історії одинадцяти героїнь, які приїхали з епіцентрів бойових дій, можна побачити на фотовиставці «З вогню до життя» у львівському парку на Валах.
За словами Козицького, деяким з цих жінок довелося давати нове життя в укриттях – під звуки пострілів та вибухів. Інші – добиралися кілька діб на захід України, тоді як поруч пролітали ракети. Це сильні українські жінки.
Зараз вагітні, а дехто уже з малюками, перебувають у безпеці. Бережуть нові українські життя і закарбовують історію. Наприклад, Людмила з Києва назвала донечку Джавеліною.
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