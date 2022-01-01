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Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО

Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО
34-місний автобус MERCEDES викупила компанія “Chimneycrete” (Сполучене Королівство Великої Британії) та передала у вигляді гуманітарної допомоги на потреби Луцької міської територіальної громади.

Про це інформує мер Луцька Ігор Поліщук.

Сьогодні, 30 березня, передали цей автобус добровольчому формуванню нашої територіальної громади «Батальйон оперативного реагування «Луцьк» для перевезення бійців на стрільби, тренування, бойові завдання та для інших цілей.
Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО

"Автобус з правим кермом, але для тих потреб, в яких автобус буде використовувати батальйон, це не принципово", - написав мер.

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Теги: Велика Британія, автобус, Луцьк, гуманітарна допомога
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