Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО





Про це Ігор Поліщук.



Сьогодні, 30 березня, передали цей автобус добровольчому формуванню нашої територіальної громади «Батальйон оперативного реагування «Луцьк» для перевезення бійців на стрільби, тренування, бойові завдання та для інших цілей.



"Автобус з правим кермом, але для тих потреб, в яких автобус буде використовувати батальйон, це не принципово", - написав мер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 34-місний автобус MERCEDES викупила компанія “Chimneycrete” (Сполучене Королівство Великої Британії) та передала у вигляді гуманітарної допомоги на потреби Луцької міської територіальної громади.Про це інформує мер ЛуцькаСьогодні, 30 березня, передали цей автобус добровольчому формуванню нашої територіальної громади «Батальйон оперативного реагування «Луцьк» для перевезення бійців на стрільби, тренування, бойові завдання та для інших цілей."Автобус з правим кермом, але для тих потреб, в яких автобус буде використовувати батальйон, це не принципово", - написав мер.

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