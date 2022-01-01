Погода у Луцьку на завтра, 31 березня

Погода у Луцьку на завтра, 31 березня
Завтра, 31 березня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура вночі 6-5°тепла, вдень 6-5°.

Народний прогноз погоди: 31 березня вшановується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. У народі святителя називали Кирило - "дери полоз", тому що з цього часу дороги псувались. Якщо до цього дня прилітало багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє квітування кульбаби. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти кульбаби, значить початок квітня буде теплим.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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