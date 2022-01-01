Погода у Луцьку на завтра, 31 березня
Сьогодні, 20:09
Завтра, 31 березня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 6-5°тепла, вдень 6-5°.
Народний прогноз погоди: 31 березня вшановується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. У народі святителя називали Кирило - "дери полоз", тому що з цього часу дороги псувались. Якщо до цього дня прилітало багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє квітування кульбаби. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти кульбаби, значить початок квітня буде теплим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 6-5°тепла, вдень 6-5°.
Народний прогноз погоди: 31 березня вшановується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. У народі святителя називали Кирило - "дери полоз", тому що з цього часу дороги псувались. Якщо до цього дня прилітало багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє квітування кульбаби. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти кульбаби, значить початок квітня буде теплим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Матуся з Києва назвала донечку Джавеліною. ФОТО
Сьогодні, 20:33
Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО
Сьогодні, 20:21
Погода у Луцьку на завтра, 31 березня
Сьогодні, 20:09
Медіа