Погода у Луцьку на завтра, 31 березня

Завтра, 31 березня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.Про це повідомляє Sinoptik.Температура вночі 6-5°тепла, вдень 6-5°.Народний прогноз погоди: 31 березня вшановується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. У народі святителя називали Кирило - "дери полоз", тому що з цього часу дороги псувались. Якщо до цього дня прилітало багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє квітування кульбаби. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти кульбаби, значить початок квітня буде теплим.